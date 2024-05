video suggerito

Quattro giovani alpinisti bloccati sulla Grigna a 2mila metri: sono stati sospesi nel vuoto per ore Bloccati per tre ore nel vuoto. Avevano un principio di congelamento i quattro giovani alpinisti, tutti sotto i 30 anni di età, rimasti intrappolati in un canalone sulla Grigna Settentrionale a 2mila metri di quota, e trovati dai soccorritori ieri pomeriggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I giovani escursionisti bloccati sulla parete rocciosa della Grigna Settentrionale (Lecco)

Bloccati per tre ore nel vuoto. Avevano un principio di congelamento i quattro giovani alpinisti, tutti sotto i 30 anni di età (26,27, 28 e 30 anni), rimasti intrappolati in un canalone sulla Grigna Settentrionale a 2mila metri di quota, e trovati dai soccorritori ieri pomeriggio: la cordata, in tarda serata, è stata portata in salvo dai vigili del fuoco e da sette tecnici del Soccorso alpino.

L’allarme è scattato sabato 4 maggio. I quattro in cordata, forse a causa del maltempo che ha colpito la zona, hanno perso l’orientamento e sono usciti dal Canalone Ovest, imboccando una via laterale: incapaci di proseguire o tornare indietro, hanno così attivato i soccorsi mentre si trovavano inchiodati nel vuoto.

In volo da Malpensa si è alzato un elicottero AW139 Drago 141 dei vigili del fuoco. Con una manovra complessa i pompieri sono riusciti a calare un elisoccorritore, ma l’improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche ha costretto i soccorritori a sospendere le operazioni, lasciando i quattro escursionisti intrappolati sopra un costone roccioso. Solo dopo qualche tentativo gli uomini del soccorso sono riusciti a raggiungere i giovani in difficoltà, fornendogli in questo modo cure e assistenza.