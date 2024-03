Quanto vale la villa comprata e rivenduta in un’ora dalla moglie di La Russa e dal compagno di Santanché Dimitri Kunz D’Asburgo, compagno della ministra del Turismo Daniela Santanché, e Laura De Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa a gennaio 2023 hanno comprato Villa Alberoni a Forte dei Marmi (Toscana) per 2,45 milioni di euro. In meno di un’ora, l’hanno rivenduta a 3,45 milioni di euro. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, sarebbe stato proprio il prezzo di vendita quello più in linea con l’andamento del mercato immobiliare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra del Turismo Daniela Santanché (foto da LaPresse)

La Guardia di Finanza, su delega della Procura di Milano, sta indagando con l'ipotesi di reato di riciclaggio sulla compravendita di Villa Alberoni fatta da Dimitri Kunz D'Asburgo, compagno della ministra del Turismo Daniela Santanché, e Laura De Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il rogito di acquisto è datato 12 gennaio 2023, quando i due hanno comprato l'immobile che apparteneva al sociologo Francesco Alberoni per 2,45 milioni di euro. Meno di un'ora più tardi, l'hanno rivenduta all'imprenditore Antonio Rapisarda a 3,45 milioni di euro, generando in breve tempo una plusvalenza di un milione di euro. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il prezzo della seconda compravendita sarebbe in linea con il mercato immobiliare di quel periodo a Forte dei Marmi, una delle zone più prestigiose della Toscana.

Il costo medio di una villa a Forte dei Marmi

Villa Alberoni è un complesso che si estende per circa 350 metri quadrati. La struttura conta tre piani ed è circondata da un ampio giardino con tanto di piscina. Stando ai dati raccolti da Immobiliare.it Insights a gennaio 2023, ovvero nel periodo in cui è avvenuto il rogito, il costo medio delle case in vendita a Forte dei Marmi era di 8.288 euro al metro quadrato (oggi è di 8.988 euro).

Kunz e De Cicco, invece, avrebbero acquistato Villa Alberoni per circa 7.100 euro al metro quadrato, rivendendola 58 minuti dopo a circa 9.857 euro al metro quadrato: uno scarto di oltre 2.700 euro che ha generato una plusvalenza di un milione di euro.

L'agenzia immobiliare "Le Ville", situata lungo il litorale della Versilia, ha dichiarato a Fanpage.it che il prezzo a cui Rapisarda ha acquistato Villa Alberoni è in linea con l'andamento del mercato in quella zona. Dalla fine della pandemia da Covid-19, infatti, il mercato immobiliare a Forte dei Marmi ha subito un innalzamento dei prezzi vertiginoso, dovuto al prestigio della zona e all'incremento delle richieste. A gennaio 2021, infatti, il costo al metro quadrato era di 7.407 euro.

Le indagini della Guardia di Finanza sulla plusvalenza

Sotto la lente degli investigatori della Guardia di Finanza ci sono due elementi chiave: le tempistiche della compravendita e la plusvalenza. Il primo atto di vendita è andato in scena il 22 luglio 2022, quando Kunz e De Cicco hanno firmato un preliminare di vendita con Alberoni. L'acquisto non era ancora stato ultimato che il 7 ottobre 2022 Rapisarda firma il contratto preliminare con Kunz e De Cicco, versando subito un anticipo da un milione di euro.

Inoltre, l'ipotesi degli investigatori è la plusvalenza, pari a circa un milione di euro, sarebbe stata divisa tra Kunz e De Cicco e che parte di questa sia stata utilizzata per coprire i debiti di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria. Daniela Santanché, oggi ministra del Turismo, era uscita dal gruppo Visibilia, fondato da lei, nel 2022 dismettendo cariche e quote. Sia Kunz che Di Cicco hanno respinto ogni accusa, dichiarando che la compravendita di Villa Alberoni "è avvenuta tutta alla luce del sole" e che "è stato tutto trasparente e facilmente verificabile".