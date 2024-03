Quanto costa la colomba di Iginio Massari per Pasqua 2024: prezzi e versioni Per le festività pasquali 2024 il laboratorio di Iginio Massari torna a sfornare il dolce più amato in tutta Italia. Tante le ricette disponibili tra cocco e cannella, cioccolato e lampone, cacao e cioccolato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che Pasqua è senza colomba? Se eseguita a regola d'arte dal maestro della pasticceria, poi, il dolce delle festività primaverili si trasforma in un ingrediente indispensabile per le tavole di famiglie e amici. Torna così anche quest'anno un bestseller del laboratorio di Iginio Massari, disponibile in versione classica (anche senza canditi) e in gustose varianti al cocco e cannella, pistacchio, cioccolato bianco e lampone, cacao e cioccolato.

E se la colomba classica è connotata da una viva e delicata nota agrumata data da ricercati cubetti di scorza d'arancia, quella al lampone e cioccolato viene glassata con un cremino al lampone e ricoperta con zucchero cristallino: l’innovativo soffice impasto al cacao è arricchito inoltre con gustose pepite di cioccolato fondente e al latte e da lamponi canditi. Il tutto grazie alla complessa lavorazione che prevede quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati e due impasti, per un totale di 62 ore.

Ma non solo. Per i più curiosi è disponibile in negozio e sul sito anche la colomba bianca, dal sapore inconfondibile di cannella e cocco: questa nuova gustosa versione del dolce di Pasqua, dal soffice impasto con cannella e cocco a cubetti, è glassata con cremino al cioccolato bianco e mandorla e ricoperta con cocco a scaglie. E ancora la colomba con farcitura, glassa e granella al pistacchio e quella con impasto al cacao, arricchita da pezzi di cioccolato fondente e da cubetti di arancia candita.

I prezzi? Da 28 euro per il mezzo chilo e 48 euro per il chilo per quanto riguarda la versione classica (46 per quella senza canditi) ai 60 euro al chilo per la cioccolato e lampone, passando per i 53 euro al chilo della cocco e cannella, i 55 euro al chilo per la ricetta pistacchio e i 53 euro al chilo per la colomba al cioccolato.