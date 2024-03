Quando chiudono le scuole a Milano e in Lombardia a Pasqua 2024, il calendario dei giorni di vacanza Quest’anno si celebrerà la Pasqua il 31 marzo: le scuole di Milano e di tutta la Lombardia rimarranno chiuse per le vacanze a partire dal 28 marzo fino al 2 aprile compreso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra poco giorni sarà già tempo di festeggiare Pasqua. Quest'anno infatti la celebrazione cade il 31 marzo, si tratta quindi di una "Pasqua bassa": rispetto al 2023, quest'anno infatti la data della Pasqua 2024 sono leggermente anticipate.

A breve quindi anche le scuole di Milano e di tutta la Lombardia rimarranno chiuse per le vacanze a partire dal 28 marzo fino al 2 aprile compreso. Mentre lunedì primo aprile, si festeggia il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta).

Vacanze di Pasqua 2024 a Milano e in Lombardia, quando chiudono le scuole

Gli studenti delle scuole lombarde dal 28 marzo resteranno a casa per i giorni di vacanza legati a Pasqua e Pasquetta. Non solo Milano e la Lombardia: quest'anno tutte le regioni (compresa la provincia autonoma di Bolzano) hanno scelto di fermarsi da giovedì 28 marzo. Le lezioni verranno sospese per poi ritorno in aula dopo qualche giorno: poi si andrà verso la fine del secondo quadrimestre. Il termine ufficiale di fine dell'anno scolastico, per quest'anno, è fissato per sabato 8 giugno.

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Pasqua 2024

La campanella d'inizio lezioni ritornerà a suonare il 3 aprile. Fino al 2 aprile compreso infatti i ragazzi lombardi e d'Italia resteranno a casa. Gli studenti dovranno poi aspettare giovedì 25 aprile per nuove vacanze e lo stop da scuola in occasione del giorno della Liberazione. I ragazzi non entreranno in classe neanche mercoledì primo maggio in cui verrà celebrata la Festa del Lavoro e domenica 2 giugno quando sarà la Festa della Repubblica Italiana. Dall'8 giugno inizieranno invece le vacanze estive per gli studenti d'Italia.