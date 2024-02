Quali sono le domande del “test impossibile” in cui Burioni ha promosso solo 10 studenti su 408 Dopo la denuncia di una studentessa del corso di Medicina al San Raffaele su TikTok, si diffonde la notizia del test di Roberto Burioni con 10 promossi su 408 candidati. I quesiti su antibiotici, influenza e il virus della scarlattina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un test "impossibile", in cui solo 10 studenti su 408 hanno risposto correttamente a tutte le 8 domande del pre-test necessario per accedere all'esame di Microbiologia previsto per il terzo anno alla facoltà di Medicina dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Autore della "severissima" prova preliminare da 15 minuti massimo, secondo quanto ha lamentato una studentessa attraverso un video virale su TikTok (in seguito prontamente rimosso), il celebre professore Roberto Burioni.

"È un esame normalissimo", ha dichiarato lo stesso virologo a Fanpage.it, allo scoppiare della polemica. "Questioni tra me e i miei studenti, che sicuramente prenderanno meglio le misure e la prossima volta supereranno la prova, come è sempre successo. Del resto è solo il primo appello". Ricordando inoltre: "A chi non è capitato di non superare un esame universitario? Io ero uno dei più bravi al Gemelli, ma a Oculistica sono stato bocciato. La volta successiva ho semplicemente studiato meglio, e superato l'esame con un ottimo voto".

E non solo. "Il 17 per cento dei partecipanti ignorava l’agente eziologico della scarlattina, e il 44 per cento non ha saputo indicare come fare una diagnosi di influenza". Ma quali erano queste temibili domande che tanto hanno fatto discutere?

La scarlattina può essere causata da

A) Streptococcus pyogenes

B) Streptococcus mutans

C) Streptococcus pneumoniae

D) Staphylococcus aureus

E) Hemophilus influenzae tipo B

Quale/i di questi esami significa/no che il paziente può essere in grado di trasmettere HBV?

A) Presenza nel sangue di antigene HBsAg

B) nessuna delle risposte è corretta

C) Presenza nel sangue di IgG contro l’antigene HBsAg

D) Presenza nel sangue di antigene HBcAg

E) Presenza nel sangue di IgG contro l’antigene HBcAg

Indicare tra i seguenti patogeni quello/quelli che sono per lo più trasmessi per via oro-fecale (o tramite alimenti contaminati)

A) Salmonella typhi

B) Vibrione del colera

C) Giardia lamblia

D) Virus della poliomielite

E) HBV

Indicare l’antibiotico/gli antibiotici privi di efficacia nei confronti dei batteri gram-negativi

A) Vancomicina

B) Teicoplanina

C) Aztreonam

D) Colistina

E) Amoxicillina

Indicare tra i seguenti batteri quelli Gram -negativi

A) Haemophilus influenzae

B) Proteus mirabilis

C) Vibrio cholerae

D) Shigella dysenteriae

E) Streptococcus pneumoniae

Indicare l’infezione/le infezioni che, dopo la guarigione della fase acuta, conferiscono una immunità permanente nei confronti dell’agente infettivo

A) morbillo

B) rosolia

C) pertosse

D) infezione da RSV

E) Infezione da virus parainfluenzale

Quale/quali tra questi esami è/sono appropriato/i per la conferma di una diagnosi di influenza?

A) Ricerca del RNA virale in un tampone orofaringeo

B) Ricerca del RNA virale nel sangue

C) Ricerca delle IgM specifiche nel sangue

D) Ricerca delle IgA specifiche nel sangue

E) Ricerca delle IgA specifiche nelle mucose

Indicare, tra le seguenti, la affermazione/le affermazioni corrette

A) L’infezione acuta da HBV in un neonato cronicizza quasi sempre

B) L’infezione acuta da HBV in un paziente adulto cronicizza nel 5 per cento circa dei casi

C) L’infezione acuta da HAV in un paziente adulto non cronicizza

D) L’infezione acuta da HAV in un neonato cronicizza quasi sempre

E) L’infezione acuta da HCV conferisce protezione a seguito della guarigione