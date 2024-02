Solo 10 studenti su 408 promossi all’esame di Burioni: “Prenderanno le misure e passeranno con ottimi voti” Il professore e virologo Roberto Burioni risponde alle critiche di un suo esame “troppo difficile”, dei 408 che si sono presentati solo in 10 lo hanno passato: “Capita a tutti di non passare un esame. I miei studenti prenderanno le misure e lo passeranno con ottimi voti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Solo 10 promossi su 408 candidati al pre-esame di Microbiologia alla facoltà di medicina del San Raffaele del professore e virologo Roberto Burioni. Sono questi i numeri che hanno fatto scattare la rabbia di una studentessa che ha postato un video su Tik Tok spiegando quanto accaduto, per poi rimuoverlo poco dopo. Ma di che esame si parla?

Si tratta di un pre-esame di medicina a risposte multiple (o meglio 8 domande a crocette da svolgere in 15 minuti sui concetti base della materia). Per passare questo pre-esame – necessario per l'accesso all'esame vero e proprio – bisogna rispondere correttamente a tutte e otto le domande. Sono queste le regole che il professore Burioni ha per suoi studenti di diverse facoltà per passare i suoi esami. Come siano state le statiche le altre volte non si sa ma questa volta ad accedere al "vero" esame è stato solo il 2,45 per cento.

Una studentessa sui social ha espresso però il suo disappunto su questo pre-esame: "Non credo che sia normale che un esame lo possano passare così poche persone, anche perché è un esame che tutti hanno studiato con così tanta foga. Ovviamente non è che tutti quanti gli esami di medicina sono così, però è importante parlarne perché non credo che sia giusto. Vi assicuro che non hanno passato l’esame persone che sono stra-studiose e stra-dedicate, che prendono sempre 30 o 30 e lode, che passano tutti gli esami: quindi non credo che non abbiamo studiato". La ragazza avrebbe poi cancellato il video pubblicandone un altro chiedendo ad altri studenti se potevano consigliarle quale fosse il codice etico dell'università e un avvocato.

Interpellato per questa piccola polemica social, a Fanpage.it il professore Roberto Burioni ha tenuto a precisare: "È un esame normalissimo, è il primo appello. Sono questioni tra me e i miei studenti che sicuramente prenderanno meglio le misure e supereranno prossimamente la prova con ottimi voti come è sempre successo". Poi il professore ha aggiunto: "A chi non è capitato di non superare un esame universitario? Io ero uno dei più bravi al Gemelli ma a Oculistica sono stato bocciato (giustamente). Ho studiato meglio e l'ho superato con un ottimo voto!"