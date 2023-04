Qual è il quartiere di Milano dove conviene (ancora) comprare casa Sono i cinque quartieri che hanno conosciuto un maggiore incremento di prezzo negli ultimi 3 anni, e il cui costo degli appartamenti si trova ancora molto al di sotto della media cittadina: si tratta di zone semi-periferiche e periferiche collocate a Nord/Nord-Est della città, meta della nuova gentrificazione milanese. Ecco lo studio di Immobiliare.it per Fanpage.

Ormai non fa più notizia. Il mercato immobiliare milanese, secondo ogni report, sta registrando l'ennesima crescita verso l'alto, in una corsa che sembra inarrestabile: Milano, anche stavolta, con 5.186 euro di media al metro quadro resta infatti la città italiana in cima alla classifica dei prezzi delle case.

A livello europeo, ad esempio, Milano si piazza al terzo posto fra le città più care per un bilocale: davanti a lei, solo Amsterdam e Lisbona.

Ma quali sono, in questo scenario, le zone in cui è ancora possibile acquistare un appartamento a prezzo inferiore alla media cittadina, con la sicurezza di vedere il prezzo dell'immobile rivalutato negli anni a seguire? In poche parole: località in crescita, ma dove trovare ancora costi "bassi"?

Qual è la zona di Milano dove conviene comprare casa

Un'analisi dell'osservatorio di Immobiliare.it Insights per Fanpage.it ha indagato i quartieri che hanno conosciuto una maggiore rivalutazione di prezzo rispetto al pre-Covid, e il cui costo resta comunque al di sotto delle cifre folli dei quartieri meneghini più gettonati.

Il risultato? Zone semi-periferiche e periferiche collocate a Nord/Nord-Est della città, in buona parte collegate dalla metropolitana, e meta della nuova gentrificazione milanese.

Si tratta di Cimiano-Crescenzago-Adriano, Viale Certosa-Cascina Merlata, Pasteur-Rovereto, Affori-Bovisa, Precotto-Turro. Tutti i quartieri che rimangono oggi comunque al di sotto della media cittadina di 5.186 euro al metro quadro.

I cinque quartieri economici con il maggior incremento di prezzo negli ultimi tre anni

Sono i cinque quartieri che hanno conosciuto un maggiore incremento di prezzo negli ultimi 3 anni (marzo 2023 vs. marzo 2020): in testa alla classifica la zona di Cimiano-Crescenzago, che ha registrato una crescita di prezzo del 30 per cento per un prezzo attuale medio al metro quadro di 3.495 euro.

Seguono Viale Certosa- Cascina Merlata, dove una casa costa 3.798 al metro quadro e nel tempo ha conosciuto un incremento del 29,8 per cento; Pasteur-Rovereto con 4.579 euro di media e crescita negli ultimi tre anni del 28,5 per cento; Affori-Bovisa con 3.425 euro al metro quadro e crescita del 26,9 per cento; infine Precotto-Turro con 3.996 euro di media al metro quadro e crescita del 25,3 per cento.

Menzione d'onore anche per la zona baciata dalla nuova metro blu M4 Forlanini, che con "soli" 3.191 euro al metro quadro per una casa ha registrato ultimamente un incremento del 24,9 per cento, e quella più costosa di di Udine-Lambrate con 4.136 euro al metro quadro e una crescita del 24,1 per cento.