Quadro dell’800 ritrovato cinque anni dopo il furto: restituito al proprietario Un dipinto dell’800, che raffigura San Francesco, è stato ritrovato dal nucleo tutela patrimonio culturale dell’Aquila cinque anni dopo essere stato rubato a Milano: i carabinieri si sono accorti di un annuncio di vendita online.

Cinque anni fa era stato rubato da una casa privata, ora il dipinto dell'artista Giovanni Carnovali, detto il Piccio, è stato ritrovato in provincia di Teramo, in Abruzzo. Il dipinto, che raffigura San Francesco, è stato ritrovato dal nucleo tutela patrimonio culturale dell'Aquila: i carabinieri si sono accorti di un annuncio di vendita online e hanno subito riconosciuto il dipinto rubato.

Il quadro vale 5mila euro

La conferma è arrivata anche dopo che è stata consultata la banca dati dei beni culturali rubati. Nel dettaglio, l'opera era stata rubata a un cittadino residente a Milano: il valore commerciale del dipinto è di 5mila euro. Subito il proprietario ha riconosciuto l'opera che ora è ritornata in suo possesso. Intanto i carabinieri si sono messi al lavoro per cercare di risalire agli autori del furto e capire quale sia stato il viaggio dell'opera: al momento risultano indagati due collezionisti. Non è chiaro però il ruolo che hanno avuto.

Ritrovati preziosi libri rubati tre anni prima

Una collezione di libri è stata trovata dopo tre anni dal furto: i proprietari, una collezionista di Pavia e uno di Padova e un collezionista ed esperto d'arte tedesco, erano stati derubati nel 2017. La collezione poi era stata ritrovata in Romania il 16 settembre del 2020. I libri, pronti per essere trasferiti a San Francisco per la 50esima fiera internazionale dei libri antiquari, avevano lasciato l'Italia tre anni fa per raggiungere Feltham, in Inghilterra, tappa fondamentale per raggiungere gli Stati Uniti.

Peccato che in California non ci erano mai arrivati: i manufatti sono stati trafugati la notte del 29 e 30 gennaio poco dopo il loro arrivo in Gran Bretagna da un'organizzazione criminale romena specializzati in furti. Poi finalmente il ritrovamento: anche in questo caso i libri sono ritornati ai loro propritari.