Protesta degli agricoltori oggi a Milano: i trattori arrivano al Pirellone, traffico in tilt Una decina di trattori hanno invaso Milano e si sono diretti al Pirellone: sono gli agricoltori in protesta per le politiche ambientali dell’Unione europea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche oggi gli agricoltori di tutta Italia sono in protesta contro le nuove regole dell'Unione europea. La Lombardia è una delle regioni più colpita dalle agitazioni: ieri i cortei di trattori avevano paralizzato il traffico a Brescia, mentre oggi i mezzi agricoli sono arrivati fino in centro a Milano. I manifestanti hanno, infatti, deciso di dirigersi sotto la sede del Pirellone, sede di Regione Lombardia, e per farlo hanno dovuto attraversare tutto il capoluogo lombardo.

Sono circa una decina i trattori che hanno raggiunto piazza duca d'Aosta, dove sorgere anche la stazione centrale di Milano, per posizionarsi sutto il grattacielo chiamato Pirellone, in cui c'è la sede del Consiglio regionale lombardo. Gli agricoltori hanno infatti voluto arrivare simbolicamente sotto il palazzo della più importante istituzione presente a Milano per esprimere il proprio dissenso contro le nuove politiche ambientali dell'Ue.

Infatti l'agitazione, sparsa su tutto il territorio europeo, oggi si concentrata in particolare modo a Bruxelles, dove è in corso il Consiglio Europe straordinario. Al vertice participa anche la premier italiana Giorgia Meloni. Intanto l'Unione europee ha deciso di ascoltare le proteste e ha momentaneamente rinviato l'entrata in vigore dei nuovi obblighi ambientali. "Ci sentiamo obbligati ad agire sotto la pressione che la comunità agricola sente", ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic.