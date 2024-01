Protesta degli agricoltori a Brescia, i trattori invadono la città e mando in tilt il traffico Gli agricoltori in protesta contro le politiche ambientali dell’Unione europea hanno invaso la città con i trattori e bloccato il traffico. Poi sono rientrati al parcheggio dove resteranno in presidio a oltranza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Continua in tutta italia e soprattutto a Brescia la protesta degli agricoltori contro le politiche europee. I trattori sono, infatti, entrati nella città della leonessa e hanno prima bloccato l'accesso delle auto al casello autostradale, poi hanno proseguito verso a sede della Coldiretti. "Alla Coldiretti rimproveriamo di non averci appoggiato prima. Oggi Ettore Prandini (l'attuale presidente dell'organizzazione agricola, Ndr) è a Bruxelles a rivendicare battaglie che noi facciamo da anni, inascoltati", dicono i manifestanti.

Procede ancora a rilento il traffico in tutta la città di Brescia e, in particolare, nella zona Sud, dove si sono radunati i trattori degli agricoltori in protesta. I manifestanti hanno infatti voluto raggiungere la sede della Coldiretti, nonostante un cordone di poliziotti tentasse di impedirglielo. Per questo via San Zeno è rimasta per lungo tempo bloccata al traffico in entrambi i sensi di marcia. Poi i mezzi agricoli sono tornati al parcheggio di via della Maggia, dove resteranno in presidio a oltranza.

Nel frattempo gli agricoltori avrebbero ottenuto il loro primo risultato. "Ci sentiamo obbligati ad agire sotto la pressione che la comunità agricola sente", ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic, annunciando la decisione, che dovrà essere approvata dagli Stati membri entro 15 giorni, di rinviare l'entrata in vigore dei nuovi obblighi ambientali. La protesta è infatti in corso in tutta Europa e intende contestare proprio le politiche ambientali dell'Unione europea.

"La nostra è una battaglia che appartiene a tutti i consumatori, contro i vergognosi diktat che stiamo subendo dalla Ue. Invito tutti gli italiani ad appoggiarci in una guerra che vinceremo", aveva dichiarato qualche giorno fa Danilo Calvani, presidente del Comitato degli Agricoltori Traditi. Le manifestazioni intanto continuano anche in altre città italiane, dalla Toscana alla Sardegna anche nei prossimi giorni.