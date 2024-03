Processo Pifferi, l’avvocata interroga lo psichiatra della perizia: “Mai negato l’istinto materno di Alessia” Nell’udienza del processo su Alessia Pifferi di oggi venerdì 15 marzo si sta tenendo l’interrogatorio al medico Elvezio Pirfo che, tramite una perizia psichiatrica superpartes, ha ritenuto l’imputata capace di intendere e di volere quando ha abbandonato la figlia di 18 mesi per giorni causandone la morte per stenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ultime notizie su Alessia Pifferi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È la volta dell'interrogatorio al medico Elvezio Pirfo, ovvero chi ha eseguito la perizia psichiatrica su Alessia Pifferi giudicandola, al termine di più incontri, capace di intendere e di volere quando ha lasciato la piccola nella sua abitazione nel Milanese a luglio 2022. Oggi in tribunale a Milano si sta tenendo un'altra udienza che vede imputata la donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi abbandonandola a casa da sola per giorni per andare dal compagno a Leffe, nella Bergamasca.

Elvezio Pirfo, dopo aver già presentato davanti ai giudici della Corte D'Assise i risultati della perizia, sta ora rispondendo alle domande dell'accusa e della difesa. Così si sta svolgendo l'interrogatorio tra il professionista e l'avvocata della difesa:

L'avvocata Alessia Pontenani: "I vissuti di deprivazione affettiva nei confronti di Alessia Pifferi (madre e problemi con padre, dedito a sostanze alcoliche e tentato suicidii), confermano un'assenza di figure di riferimento e amicizie tra pari?".

Lo psichiatra: "Il termine confermare mi lascia in dubbio, io non posso confermare nulla, certamente questa è narrazione soggettiva di Pifferi. Vissuti fondamentali nella ricostruzione identitaria che il soggetto ci propone, non che noi oggettiviamo". E ancora: "Questa deprivazione socio affettiva, non è però qualcosa che manca: possono essere legami distruttivi, ma ci sono. Quello che emerge dal suo racconto è mancanza di punti di riferimento, non legami. Non ha avuto la partecipazione affettiva che desiderava, questo emerge dalla sua narrazione".

L'avvocata: "Le esperienze traumatiche, tra cui violenza assistita e psicopatologia del padre potevano far insorgere disturbi mentali?".

Lo psichiatra: "I disturbi mentali sono a causa multifattoriale, certamente giocano componenti genetiche ma tutti gli studi dimostrano che addirittura una parte del nostro corredo genetico si modifica in funzione degli eventi esterni. Quindi non credo che né io né altri possiamo collegare uno o due eventi all’insorgere di un disturbo. Deprivazione descritta può aver portato conseguenze, ma nel vissuto emotivo, non necessariamente nello stato mentale. Quello che possiamo fare noi è citare gli elementi descritti da Alessia Pifferi per la ricostruzione di un’identità, non di un disturbo. Tra l’altro ci sono passaggi della vita dell'imputata in cui lei dimostra grande resilienza, non molla mai. Quindi secondo me questo tratti non hanno generato un disturbo ma ne hanno generato un profilo di personalità".

Lo psichiatra Pirfo poi ribadisce quanto già scritto nella perizia: "A mio avviso emergono due aspetti clinici, da una parte dipendenza dall’altra la (non sono riuscita a sentire parola), quindi solo due tratti. La tendenza alla dipendenza non configura direttamente il disturbo. La necessità dell’accudimento e di dover essere protetta è indiscutibile, ma questo non implica un disturbo. Anche nello sposare uomo più anziano (30 anni più ndr) risponde a un bisogno, ma poi Pifferi ha fatto la moglie, non la figlia, come dimostrano anche le gravidanze, seppure interrotte. Se avesse avuto un disturbo dipendente di personalità non sarebbe stata in grado di stare in un matrimonio. Invece, nonostante la fine del rapporto, l'imputata ha inseguito questo tipo di legame con altre persone".

L'avvocata Pontenani: "Visto tutto il racconto clinico, lei ritiene che non preoccuparsi di trovare un medico o un lavoro, aver vissuto sempre con genitori o marito, non dimostrino un disturbo dipendente della personalità?".

Lo psichiatra: "Nell’elenco di fattori fatto ci sono cose che non possono essere riportate a una dipendenza. Per esempio il lavoro. Averlo è anche un elemento di forte identità ma averlo o non averlo non c’entra niente con disturbo affettivo di personalità. Ribadisco, posso avere caratteristiche del disturbo, ma non disturbo stesso e questo ha a che vedere con quanto l’insieme degli aspetti presenti inficino sulla vita reale, concreta, non sul vissuto emotivo". E ancora: "Se ci fosse un disturbo dipendente di personalità noi ci troveremmo di fronte a una persona incapace di andare oltre il primo legame. Per esempio nei casi di femminicidio alle donne vittime accade spesso di esserne affette e di non essere quindi in grado di separarsi dal partner violento. Ma Pifferi ha sempre ricercato nuovi legami nel tentativo di rispondere a un bisogno: essere protetta".

L'avvocata Pontenani: "Però la Pifferi ha raccontato di avere un rapporto disfunzionale sia con il suo ex marito sia con un nuovo compagno, entrambi violenti".

Lo psichiatra: "Le donne vittime di violenza sono incatenate nel rapporto, Pifferi si separa dal marito. Poi Pifferi non ci ha riportato episodi di violenza di genere, quanto un vissuto emotivo da lei percepito come violento".

L'avvocata Pontenani: "Quindi secondo lei la dipendenza – il fatto che avesse paura che il suo compagno l’abbandonasse – non può aver influito sull’agito di Pifferi?".

Lo psichiatra: "Il tratto di dipendenza, insieme a quello della non empatia, credo che vadano utilizzati come elementi criminogenici, cioè che abbiano influito sull’agito criminoso, ma non credo che siano elementi che determinano la presenza di un disturbo mentale. I due criteri riscontrati nella pifferi sono dipendenza e alessitimia. Quest'ultima, ovvero la difficoltà di una persona a trovare empatia, non è una malattia, è un sintomo. È una condizione che ci fa vivere come schermati dietro un vetro, è uno schermo emotivo, ma non configura di per sé una malattia. Io non ho mai pensato di negare che Pifferi avesse un istinto materno, sarebbe un giudizio morale, ho solo constatato che prevale in lei la dimensione della donna rispetto a quella della madre".

"Io non ho mai pensato di negare che Pifferi avesse un istinto materno, sarebbe un giudizio morale, ho solo constatato che prevale in lei la dimensione della donna rispetto a quella della madre".

L'avvocata Pontenani: "Perché non si parla di disabilità intellettiva?"

Lo psichiatra: "Non ci sono alterazioni che riconducano a una disabilità intellettiva. Ci sono da un punto di vista psicologica. Non è che lo dico perché penso che il test Weiss in carcere non è attendibile (e non lo è), ma quello che nega tale disabilità è il funzionamento della persona. È l’osservazione clinica, non test che determina disabilità o meno".

L'avvocata Pontenani: "E insegnante di sostegno?"

Lo psichiatra: "Manca una documentazione sanitaria. Quando si ha l'insegnante di sostegno, presenza nelle scuole da ormai 40 anni, c’è un percorso prima con un medico del servizio pubblico che certifica la presenza di una disabilità. Così si determina la necessità del sostegno. Io non sono in grado di confermare che insegnante di sostegno fosse per disabilità intellettiva e non per esempio disabilità psicologica".

Articolo in aggiornamento. Ha collaborato Chiara Daffini