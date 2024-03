Processo Impagnatiello, l’altra donna: “Mi disse che Giulia Tramontano minacciava di farsi male in gravidanza” “Mi aveva detto che lei era rimasta incinta ed era sola e aveva minacciato di farsi del male”: l’altra donna di Alessandro Impagnatiello in tribunale racconta le bugie che l’imputato le ha raccontato su Giulia Tramontano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Nella terza udienza del processo che vede imputato Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano al settimo mese di gravidanza, sul banco dei testimoni è salita la donna, A. C., con cui l'uomo aveva una relazione parallela. La donna aveva incontrato poche ore prima l'omicidio Giulia: si erano parlate, si erano salutate con un abbraccio. Qualche ora dopo Giulia è morta accoltellata dal compagnano.

"Ho lavorato – racconta A. C. – presso Armani hotel da giugno 2022 a maggio 2023, qui ho conosciuto Impagnatiello. Come collega e poi ci siamo conosciuti meglio e abbiamo iniziato la frequentazione. Lui lavorava al bar restaurant e io come cameriera. Abbiamo iniziato a frequentarci di più verso settembre 2022. Ci vedevamo soprattutto a casa mia".

La donna aveva sempre precisato di sapere di Giulia ma che allo stesso tempo Impagnatiello le diceva che tra loro era finita: "Ho iniziato a frequentare la casa di lui quando mi diceva di raggiungerlo. All’inizio sapevo che c’era ancora Giulia ma da dicembre mi aveva spiegato che non vivevano più insieme perché si erano lasciati". Poi la donna precisa: "Quando l’ho conosciuto ero consapevole che fosse fidanzato, poi mi ha detto che si erano lasciati perché lui non voleva più stare con lei".

E ancora: "Solo la prima volta che sono andata a casa sua c’erano tracce di Giulia: c'erano foto e i suoi oggetti. Ho capito che Giulia c’era ancora quando erano andati in vacanza a Ibiza. Mi aveva detto che era andato da solo e invece dalle foto sul suo telefono ho visto loro due insieme in spiaggia".

"Lui ha visto che me ne ero accorta e mi ha subito spiegato che era lì con lei perché era incinta ma lui non era il padre del bambino. Mi ha detto anche che lei stava male per la situazione e lui la voleva aiutare standole vicino. In più la vacanza programmata da tempo". La donna ha ammesso che all'inizio non ci ha creduto, era convinta che il figlio fosse di Impagnatiello "ma poi lui si era presentato con il test di dna che dimostrava il contrario, così poi gli ho creduto".

Allora Impagnatiello aveva iniziato a raccontarle sempre più bugie: "Mi aveva detto che lei era rimasta incinta ed era sola e aveva minacciato di farsi del male".

La storia parallela tra A. C. e l'imputato andava così avanti: "Era marzo-aprile 2023, avevo sempre qualche sospetto. Mi diceva che Giulia non viveva più a casa sua e che veniva solo a volte per prendersi le sue cose. Ci credevo, anche perché le volte successivo che andavo a casa sua non c'era più nulla di Giulia".

Poi ad A. C. erano tornati i sospetti: "Quando sono andata a Lisbona a inizio maggio lui mi ha prestato il suo tablet, io ho visto cronologia delle ricerche. Mi sono accorta che ha cercato come creare test del dna falso. Ho capito così che lui ne aveva confezionato uno falso, inviandoselo poi via mail per stamparlo. All’inizio mi sono presa un po’ di tempo per riflettere e raccogliere tutte le prove, non volevo agire subito anche perché già mi aveva mentito una volta, temevo l’avrebbe fatto ancora".

Così la donna ha spiegato di aver agito in questo modo: "Nella macchina di Impagnatiello avevo lasciato un rossetto, che poi Giulia ha trovato. Volevo farle capire da sola, senza mettermi in mezzo, quello che stava succedendo".

Davanti ai giudici della Corte d'Assise di Milano la testimone dell'accusa continua a raccontare cosa le diceva il ragazzo, varie versioni e bugie. Tutte concentrate a far passare Giulia come la "pazza" della situazione: "Secondo quanto mi diceva lui, Giulia era autolesionista e bipolare. Lei pensava che il figlio fosse di Alessandro, ma così non era. Mi aveva raccontato che quando si erano lasciati Giulia era tornata a Napoli: qui aveva avuto una sera un rapporto casuale ed era rimasta incinta, aveva deciso di tenere il bambino".

E ancora: "Mi ripeteva che Giulia era mentalmente instabile e aveva minacciato di volersi uccidere. Mi aveva anche detto di aver contattato la sorella di Giulia, la quale aveva confermato che non stava bene e voleva uccidersi".

Infine A. C. spiega che pochi giorni prima l'omicidio lei e Impagnatiello erano andati fuori a cena per festeggiare il suo compleanno: "Io a quel punto sapevo già tutto e volevo capire fino a che punto sarebbe arrivato e Alessandro. In quel frangente mi aveva detto che ero la donna della sua vita e voleva un futuro con me".

Il 27 maggio Alessandro Impagnatiello ha ucciso a coltellate Giulia Tramontano e ha tentato di dare fuoco al corpo: "Qualche giorno prima del 27 ho detto ad Alessandro che sapevo tutto ed era finita. Lui ha iniziato ad agitarsi", ha continuato a raccontare A. C.

Articolo in aggiornamento. Ha collaborato Chiara Daffini