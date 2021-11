Prima neve al Sacro Monte di Varese: le foto virali sui social Prima neve sul Sacro Monte di Varese, l’altura che domina il capoluogo di provincia lombardo. “Quando la neve cade, la natura ascolta”, il commento sul profilo Facebook del Comune che ha diffuso le foto diventate virali.

A cura di Redazione Meteo

(Foto Facebook Comune di Varese)

"Quando la neve cade, la natura ascolta". Così la pagina Facebook ufficiale del Comune di Varese ha salutato la prima nevicata al Sacro Monte, il sito patrimonio dell'Unesco che ospita il santuario di Santa Maria del Monte e le altre 14 cappelle che compongono un pellegrinaggio noto già dal Medioevo. La frazione che si trova sull'altura di 800 metri che sovrasta Varese, Santa Maria del Monte, questa mattina si è risvegliata completamente imbiancata. La neve è arrivata dopo che nella notte in diverse località del Varesotto si era verificato qualche temporale, in alcuni casi anche con grandinate di modesta entità. Le foto del Sacro Monte imbiancato sono state diffuse dalla pagina Facebook del Comune di Varese e sono diventate subito virali, collezionando migliaia di "mi piace" e decine di commenti di cittadini e utenti entusiasti dello spettacolo.

Le previsioni meteo: assenza di precipitazioni fino a mercoledì primo dicembre

È stato un risveglio con la neve anche a Luino e in altre località della provincia di Varese e di altre province lombarde, come Bergamo. Il brusco abbassamento termico è destinato a permanere anche nei prossimi giorni, anche se secondo il servizio meteorologico dell'Arpa, in tutta la Lombardia già da questa mattina il tempo è in miglioramento, con assenza di precipitazioni almeno fino a mercoledì primo dicembre. Per rivedere dunque lo spettacolo della neve bisognerà attendere almeno i primi di dicembre. Da lunedì 29 novembre, tuttavia, sono attese diffuse gelate in tutta la Pianura Padana e in montagna sono attesi venti anche forti.