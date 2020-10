Le precipitazioni meteo per Milano e Lombardia per il weekend del 17 e 18 ottobre. Dopo le piogge di metà settimana, tempo in miglioramento già dalla giornata di venerdì 16 ottobre. Lo spostamento del minimo verso est lascia sull'arco alpino un flusso settentrionale ancora debolmente instabile ma senza fenomeni di rilievo, spiegano i meteorologi di Arpa Lombardia. Fino a domenica mattina qualche addensamento per nubi basse ma prevalentemente poco nuvoloso e senza precipitazioni significative. Possibile foschia in pianura alla notte ed al mattino. Da domenica la regione è interessata da un flusso nordoccidentale più stabile e asciutto. Possibile peggioramento dalla sera di martedì.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per sabato 17 ottobre

Per la giornata di sabato 17 ottobre cielo poco nuvoloso con temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alla notte e dal pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo isolata pioviggine possibile sulla fascia pedemontana. Temperature minime in moderato calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 6 °C, massime intorno a 16 °C.

Previsioni meteo Milano e Lombardia per domenica 18 ottobre

Domenica 18 ottobre cielo poco nuvoloso per nubi a bassa quota, più sereno al pomeriggio. Precipitazioni in genere assenti, possibile breve ed isolata pioviggine sui primi rilievi. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Per lunedì 19 ottobre atteso cielo ancora velato o con poca nuvolosità, in particolare sui settori occidentali. Possibile foschia o nebbia a banchi in pianura nelle ore fredde. Precipitazioni assenti. Martedì progressivo aumento della nuvolosità da ovest nel corso della giornata. Deboli precipitazioni possibili sui settori occidentali in serata.