Ancora cielo sereno in Lombardia e a Milano. Stando alle previsioni del bollettino diramato da Arpa Lombardia, domani giovedì 25 febbraio, avremo sole ovunque salvo possibili foschie nella notte sulla bassa pianura. Non saranno previste precipitazioni e le temperature, sia minime che massime, saranno stazionarie: le prime si aggireranno attorno ai quattro gradi centigradi e le seconde attorno ai 18 gradi centigradi. Anche a Milano si avrà cielo sereno con minime in rialzo (7 gradi) e massime stazionarie (18 gradi).

Previsioni meteo Milano venerdì 26 febbraio

Il bel tempo proseguirà anche nella giornata di venerdì 26 febbraio. In Lombardia si avrà infatti cielo sereno ovunque. Nuvole o possibili foschie si avranno solo sulla bassa pianura tra la notte e il mattino. Anche per venerdì non saranno previste piogge e le temperature minime e massime saranno stazionarie. A Milano si avrà il sole tutto il giorno e le temperature minime saranno in leggero rialzo (8 gradi) mentre le massime in lieve calo (17 gradi).

Previsioni meteo Milano sabato 27 e domenica 28 febbraio

Sabato 27 e domenica 28 febbraio in gran parte della Lombardia il sole farà spazio alle nuvole. Per sabato infatti si avrà un cielo poco nuvoloso mentre domenica si passerà da poco a irregolarmente nuvoloso. Non ci saranno comunque precipitazioni e le temperature massime saranno in lieve calo mentre le minime in lieve rialzo. A Milano sabato 27 febbraio si avrà cielo sereno con minime attorno ai 9 gradi e massime attorno ai 15 gradi mentre domenica il cielo sarà nuvoloso e le temperature scenderanno: le minime toccheranno i 5 gradi e le massime i 13 gradi.