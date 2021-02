Non muta il tempo nel weekend di Milano e della Lombardia rispetto agli ultimi giorni. Anche nella giornata di oggi, sabato 20, e domani, domenica 21 febbraio, i cieli resteranno per la maggior parte coperti con possibilità di rovesci, deboli, locali. Le condizioni meteo resteranno invariate per almeno 48 ore, con le temperature in mantenimento stabile: le minime toccheranno i 5 gradi nelle ore notturne mentre le massime raggiungeranno picchi di 13 gradi centigradi. Un timido sole potrebbe affacciarsi nella giornata di domani pomeriggio.

Previsioni meteo Milano di oggi sabato 20 febbraio

La giornata di oggi, sabato 20 febbraio, sarà caratterizzata da un'ampia nuvolosità diffusa su tutta la regione. Possibile la caduta di qualche precipitazione specialmente in località montuose. La mattina potrebbero crearsi banchi di nebbia in un pianura, che nel pomeriggio si alzerà aumentando il livello di visibilità. Il cielo resterà comunque coperto fino alla tarda serata. Le temperature oscilleranno tra gli 8 e i 12 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano di domani, domenica 21 febbraio

La chiusura del weekend su Milano e Lombardia, spiegano gli esperti meteo di Arpa Lombardia, potrebbe riservare sprazzi di cielo sereno, specialmente nelle ore pomeridiane. La mattinata sarà invece nuovamente grigia, con le nuvole a farla da padrona e nebbie diffuse nei settori della pianura. Poi la possibile uscita del sole che accompagnerà la giornata a conclusione. Le temperature minime resteranno stabili intorno ai 7 gradi centigradi mentre le massime, complici anche i raggi del sole, potrebbero sfondare quota 13 gradi.