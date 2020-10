Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia annunciano un peggioramento delle condizioni sul finire di settimana. A partire da giovedì 1 ottobre, spiegano i meteorologi di Arpa Lombardia, si avvicina sulla Francia un'ampia depressione dal Nord Atlantico, che porta variabilità ed un aumento dell'instabilità dalla serata sui settori occidentali. Venerdì 2 ottobre e nei giorni seguenti tempo perturbato a fasi alterne su tutta la regione: previsti due impulsi con piogge intense, il primo tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, con venti forti; il secondo tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Temperature in netto calo venerdì nelle massime, domenica nelle minime giornaliere.

Meteo Milano, venerdì 2 ottobre cielo coperto e temperature in calo

Per la giornata di venerdì 2 ottobre atteso cielo ovunque molto nuvoloso o coperto. Le precipitazioni saranno diffuse, da moderate a forti e localmente molto forti, dal pomeriggio diffuse ed in intensificazione anche a carattere temporalesco. Attesa neve oltre 2400-2600 metri. Temperature minime in lieve o moderato aumento, massime in moderato o forte calo. In pianura minime intorno a 15 °C, massime intorno a 18 °C.

Meteo Milano, sabato 3 ottobre schiarite e nuvolosità irregolare

Sabato 3 ottobre fino al mattino cielo ovunque molto nuvoloso o coperto, poi rapide schiarite da ovest. Nel pomeriggio nuovo aumento della copertura in modo irregolare con precipitazioni da moderate a forti diffuse nella notte, più consistenti sui settori orientali; in locale esaurimento o attenuazione tra tarda mattinata e primo pomeriggio, in ripresa nel tardo pomeriggio. Limite delle nevicate nella notte-primo mattino a circa 2500 metri, dal pomeriggio a circa 1500-1800 metri. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve rialzo.

Tra domenica e lunedì previsto ancora tempo instabile con cielo da molto nuvoloso a coperto. Precipitazioni moderate diffuse, temperature in calo.