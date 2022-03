Previsioni meteo a Milano: oggi cielo poco nuvoloso, nel weekend scendono le temperature Previsioni meteo per oggi, venerdì 4 marzo, a Milano: cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, con temperature massime attorno ai 12 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso a Milano. Queste, in sintesi, le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 4 marzo 2022. Sarà una giornata simile a quelle precedenti, col sole a provare a riscaldare questo primo scorcio del mese di marzo. Le temperature si manterranno comunque fresche: non si supereranno i 12 gradi. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni per oggi, venerdì 4 marzo, a Milano.

Previsioni meteo oggi, venerdì 4 marzo, a Milano: sole e qualche nuvola

La giornata di oggi è iniziata all'insegna del cielo sereno, ma qualche nuvola in più è attesa nella prima parte della mattinata. Secondo il sito meteo dell'Aeronautica militare è addirittura possibile, anche se poco probabile, che nel primo pomeriggio possa esserci qualche debole precipitazione: le probabilità di pioggia sono comunque molto basse, intorno al 10 per cento. La temperatura massima nel capoluogo lombardo sarà di circa 12 gradi verso il primo pomeriggio, ma l'escursione termica sarà notevole: le minime potranno arrivare a un grado.

Le previsioni per il weekend a Milano: nuvole e calo delle temperature

Per quanto riguarda il fine settimana, secondo le previsioni meteo il weekend a Milano sarà caratterizzato da nuvole e da temperature in calo. Il cielo nuvoloso sarà una costante sia domani, sabato 5, sia domenica 6 marzo. Dovrebbero però essere scongiurate precipitazioni: non pioverà, a meno di cambiamenti dell'ultimo minuto. Farà invece sicuramente più freddo: le temperature massime sono in calo, con valori massimi che potrebbero attestarsi attorno agli 8-9 gradi e minime attorno ai 2-3 gradi.