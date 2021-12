Passirano, distrutto il presepe no vax. Il sindaco: “Azione da condannare” Ignoti hanno distrutto il presepe no vax allestito nella chiesetta di Sant’Anna a Passirano, nel Bresciano.

È stato distrutto il presepe no vax realizzato a Passirano, in provincia di Brescia. L’opera, allestita nella chiesa di Sant’Anna, è stata danneggiata da ignoti che non hanno apprezzato l’idea. Il presepe era stato inaugurato qualche giorno fa per protestare contro il green pass mentre il proprietario della chiesetta aveva lasciato affido un cartello all’ingresso con scritto: "Per entrare qui non serve l’infame tessera verde".

Il sindaco: Azione che va condannata, c’è libertà di pensiero

Nel presepe era presente un gregge di pecore messe davanti a un pannello sul quale erano state appese fotografie di Mario Draghi, del generale Figliuolo, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di Matteo Salvini e Matteo Renzi, oltre che del virologo Matteo Bassetti. Poi, c’erano anche Maria e Giuseppe insieme a una copia di un giornale. Il sindaco di Passirano Franceso Pasini Inverardi aveva immediatamente risposto alla provocazione definendola “una rappresentazione blasfema verso la religione cattolica e irriverente verso le istituzioni". Dopo la distruzione del presepe, il sindaco ha detto che “è fuori dubbio che questa azione vada condannata duramente: il pensiero, pro vax o no vax, in una società civile va espresso con modalità lecite. Se dunque l’espressione di un’opinione contraria alla vaccinazione non si sposa per nulla con un presepe, a maggior ragione la violenza scaricata sulla rappresentazione, peraltro all’interno di una chiesetta, è sicuramente deprecabile. Sarebbe invece bello che proprio il periodo del Natale induca gli uni e gli altri, oggi contrapposti su diversi schieramenti, a pensare al bene comune".