Prende a martellate il fratello al termine di una lite in casa: la vittima è in coma in ospedale Lo scorso sabato 2 marzo è scoppiata una lite tra due fratelli finita in violenza: uno ha colpito l'altro con il martello. La vittima si trova in gravissime condizioni in ospedale, il responsabile è stato arrestato.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia famigliare a Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo. Lo scorso sabato 2 marzo è scoppiata una lite tra due fratelli finita con il trasporto in codice rosso in ospedale di uno dei due: un uomini infatti ha impugnato un martello e si è scagliato contro il fratello che è caduto subito a terra in coma.

Come riporta Bergamo News, in pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo in ospedale con la massima urgenza: si trova ancora ricoverato in gravi condizioni. Intanto nell'appartamento sono arrivati anche i carabinieri di Zogno che hanno fatto immediatamente scattare le manette per tentato omicidio. Ora si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Dagli accertamenti è emerso che la famiglia era già stati segnalati ai servizi segreti del Comune.