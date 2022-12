Premiata dal Comune Irene Brunetta, la commessa che regalò i vestiti al clochard a Natale La commessa di 32 anni che ha regalato a un clochard un paio di pantaloni e una giacca a vento pochi giorni prima di Natale, è stata premiata dal comune di Monza per il suo gesto di generosità.

A cura di Ilaria Quattrone

Irene Brunetta, la commessa di 32 anni che a Monza ha regalato una giacca e un paio di pantaloni a un clochard il giorno di Natale, è stata premiata con la medaglia della luna dal Comune. Il riconoscimento civico per questo grande atto di generosità gli è stato dato dal sindaco Paolo Pilotto e dall'assessore al Welfare Egidio Riva.

"Abbiamo voluto premiare il gesto semplice e al contempo grande compiuto da Irene. Un gesto che fa affiorare quella umanità profonda che per fortuna supera l’indifferenza diffusa e restituisce il valore autentico della solidarietà. È questa – ha detto Riva – una delle radici più profonde del nostro territorio, è l’anima di Monza e della Brianza che ancora si manifesta".

La dinamica

L'episodio risale al 20 dicembre scorso quando un uomo di 38 anni con problemi psichiatrici è entrato in un negozio di abbigliamento del centro di Monza. L'uomo avrebbe preso alcuni vestiti e si sarebbe barricato in camerino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Monza che hanno così capito chi fosse l'uomo. Gli investigatori hanno infatti rintracciato i genitori, che erano residenti in Francia, e non sapevano più che fine avesse fatto.

La coppia si è subito attivata per recuperare il figlio a Monza. E nel frattempo, la commessa 32enne ha voluto fargli un regalo: "Quando l’ho visto uscire dal camerino con i vestiti nuovi addosso e l’aria compiaciuta di un ragazzino mi si è mosso qualcosa". Da lì la domanda: "Cosa preferisci?". A quella richiesta il 38enne, ha subito risposto di desiderare una giacca a vento per proteggersi dal freddo e un paio di pantaloni nuovi.