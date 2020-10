Ben 168 monitor per pc sono stati rubati la notte tra lunedì e martedì e già in mattinata sono stati riconsegnati al loro legittimo proprietario. A ritrovare la refurtiva sono stati i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cassano d’Adda che a Pozzuolo Martesana hanno notato il furgone, anch'esso rubato, parcheggiato nei pressi di un'area di servizio, a ridosso di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. A insospettire i carabinieri è stato il filo di ferro che chiudeva il portellone: all'interno i carabinieri hanno trovato 168 monitor per Pc dal valore complessivo di 35mila euro.

I carabinieri hanno riconsegnato i monitor dei pc e il furgone rubato ai legittimi proprietari

Dopo i primi accertamenti, è stato contattato il padrone del furgone, un artigiano di 44 anni, ancora non a conoscenza del furto avvenuto nella notte a Trezzano sul Naviglio. Mentre i ladri avevano poi rubato il materiale informatico nella stessa notte a Cavenago di Brianza, in provincia di Monza, da un autocarro guidato da un autista di nazionalità lituana. I malviventi avevano approfittato di un momento di riposo del conducente per mettere a segno il furto. Dopo aver numerato tutta la refurtiva, i militari hanno riconsegnato i monitor e il furgone rubato ai rispettivi proprietari. Ora tutta l'attenzione dei militari è rivolta alla ricerca dei ladri che al momento del sequestro dei carabinieri non si trovavano sul furgone. Quanto accaduto porterà i militari di Cassano d'Adda a continuare a svolgere specifici servizi finalizzati a tutelare gli autisti in sosta nei pressi delle principali aziende logistiche del territorio.