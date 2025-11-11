Porta i figli in Russia e chiede 500mila euro al banchiere Riccardo Orcel per rivederli: condannata a 3 anni

Il Tribunale di Milano ha condannato a 3 anni di reclusione Elena Myandina per tentata estorsione e sottrazione e trattenimento di minori all’estero. Secondo l’accusa, nel 2023 avrebbe portato in Russia i figli che aveva avuto con il banchiere Riccardo Orcel e, insieme a un 51enne, gli avrebbe chiesto il pagamento di 500mila euro per rivederli.

Foto di repertorio

Elena Myandina, ex compagna del banchiere Riccardo Orcel, fratello dell'amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, è stata condannata dal Tribunale di Milano a 3 anni di reclusione per tentata estorsione e sottrazione e trattenimento di minori all'estero. Secondo l'accusa, nel 2023 la 40enne avrebbe sottratto i figli che aveva avuto con Orcel per poi portarli in Russia e chiedere all'uomo il pagamento di 500mila euro per poterli rivedere. Con Myandina è stato condannato anche il coimputato Angelo Corbosiero.

Stando a quanto ricostruito, ad agosto 2023 Myandina avrebbe preso i figli di 8 e 7 anni e li avrebbe portati con sé in Russia trattenendoli contro la "volontà del padre" e impedendogli il legittimo "esercizio della responsabilità genitoriale". Corbosiero, poi, avrebbe ordinato a Orcel di pagare mezzo milione di euro preparando "dieci assegni circolari" da 50mila euro ciascuno, da consegnare a un notaio di Milano al loro rientro in Italia con i bambini.

Il banchiere, però, si era rifiutato di pagare e, anzi, aveva presentato denuncia ai carabinieri. I militari avevano subito sequestrato gli assegni e, attraverso la Procura, avviato le indagini per sottrazione di minori e tentata estorsione. Myandina e Corbosiero erano stati rinviati a giudizio a luglio 2024 dalla gip di Milano, Daniela Cardamone, mentre Orcel si era costituito parte civile nel processo con l'avvocato Domenico Aiello.

Leggi anche Il caso del commercialista che ha rubato 300mila euro dal conto della zia: era il suo amministratore di sostegno

Durante l'udienza dello scorso 9 ottobre, il pm Enrico Pavone di Milano aveva chiesto condanne pari a 3 anni per Myandina, accusata di tentata estorsione e sottrazione e trattenimento di minori all'estero, e 4 anni e 6 mesi per Corbosiero, in quanto accusato in concorso. La sentenza, pronunciata della Sesta sezione penale del Tribunale di Milano e formata dal collegio Simi-Managò-Ferrari da Passano, ha accolto in parte le richieste della Procura condannando entrambi a 3 anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali, di una multa da 600 euro e a risarcire a Orcel il danno in sede civile oltre al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva da 30mila euro.