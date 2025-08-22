Polemica per un post dell’assessore Fdi di Sesto San Giovanni: “Omosessualità e transessualità malattie mentali”

Antonio Lamiranda, assessore FdI a Sesto San Giovanni, ha definito su Facebook omosessualità e transessualità “malattie mentali certificate” per le quali “in alcune parti del mondo si viene impiccati”. Il PD ha chiesto scuse e provvedimenti.

Antonio Lamiranda e uno dei commenti sul tema dell’omosessualità (Fonte: Facebook).

Definisce l'omosessualità e la transessualità "malattie mentali" certificate dall'OMS e aggiunge: "In alcuni Paesi è pure reato e si viene impiccati". A scriverlo è Antonio Lamiranda, assessore all'urbanistica eletto in quota Fratelli d'Italia nella giunta comunale di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, presieduta dal sindaco leghista Roberto Di Stefano.

I commenti di Lamiranda compaiono sotto a uno dei suoi ultimi post su Facebook, nel quale ieri l'assessore commentava la presunta decisione della pugile Imane Khalif di ritirarsi dalle competizioni a seguito delle polemiche per il suo iperandrogenismo (notizia poi smentita dalla stessa campionessa). "Oggi l’annuncio del ritiro – scrive Lamiranda nel post – Il motivo è una farsa. La verità è che non si sottopone al test cromosomico per non dover ammettere di essere un uomo che ha imbrogliato il mondo".

Sotto al post si è scatenata la polemica e ne è nato un acceso dibattito tra alcuni utenti e lo stesso Lamiranda a proposito di omosessualità e transessualità. L'assessore è arrivato a scrivere frasi come: "L'omosessualità è stato o no considerata malattia mentale in Europa? Si. E' stata poi esclusa dall'elenco delle malattie mentali? Si Quando? Non secoli fa ma sul finire del 1900. Nel caso in esame poi non parliamo di omosessualità ma di transgender ovvero di transessualità. E' stata anch'essa considerata malattia? SI. Fino a quando? Credo cinque/sei anni fa".

E ancora, riferito all'omosessualità: "In alcune parti del mondo è pure reato e si viene impiccati. Poi il politicamente corretto sistema tutto". Si legge in un altro commento: "L'OMS mi pare si composta da ‘titolati' medici che fino al 1990 hanno considerato l'omosessualità malattia mentale inserendola nell'apposita lista".

Lamiranda si è poi scagliato contro un utente che gli ha ricordato il suo ruolo di amministratore pubblico e gli ha detto che avrebbe segnalato il suo commento come discriminatorio: "Faccia pure – risponde l'assessore – Poi io la denuncerò penalmente e le chiedo i danni. Non mi faccio certo intimidire da persone come lei che pensano di sapere tutto e di poter impedire a chiunque di esprimere le proprie idee. Scrivo sempre verità documentate. L'omosessualità è stata in Europa considerata malattia fino alla fine del ‘900".

Sulla questione è poi intervenuto Marco Tremolada, segretario del Partito Democratico per Sesto San Giovanni: "È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni diffonda disinformazione – continua Tremolada – Le parole dei politici e degli amministratori hanno un peso, e contribuire a diffondere stereotipi e pregiudizi è un atto gravissimo. Il minimo che ci aspettiamo sono le scuse ma quello che servirebbe sono seri e evidenti provvedimenti da parte di una amministrazione che ci auguriamo non si riconosca nelle dichiarazioni di un suo esponente e che voglia prenderne subito le distanze".