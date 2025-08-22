milano
video suggerito
video suggerito

Polemica per un post dell’assessore Fdi di Sesto San Giovanni: “Omosessualità e transessualità malattie mentali”

Antonio Lamiranda, assessore FdI a Sesto San Giovanni, ha definito su Facebook omosessualità e transessualità “malattie mentali certificate” per le quali “in alcune parti del mondo si viene impiccati”. Il PD ha chiesto scuse e provvedimenti.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Alice De Luca
0 CONDIVISIONI
Antonio Lamiranda e uno dei commenti sul tema dell’omosessualità (Fonte: Facebook).
Antonio Lamiranda e uno dei commenti sul tema dell’omosessualità (Fonte: Facebook).

Definisce l'omosessualità e la transessualità "malattie mentali" certificate dall'OMS e aggiunge: "In alcuni Paesi è pure reato e si viene impiccati". A scriverlo è Antonio Lamiranda, assessore all'urbanistica eletto in quota Fratelli d'Italia nella giunta comunale di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, presieduta dal sindaco leghista Roberto Di Stefano.

I commenti di Lamiranda compaiono sotto a uno dei suoi ultimi post su Facebook, nel quale ieri l'assessore commentava la presunta decisione della pugile Imane Khalif di ritirarsi dalle competizioni a seguito delle polemiche per il suo iperandrogenismo (notizia poi smentita dalla stessa campionessa). "Oggi l’annuncio del ritiro – scrive Lamiranda nel post – Il motivo è una farsa. La verità è che non si sottopone al test cromosomico per non dover ammettere di essere un uomo che ha imbrogliato il mondo". 

Sotto al post si è scatenata la polemica e ne è nato un acceso dibattito tra alcuni utenti e lo stesso Lamiranda a proposito di omosessualità e transessualità. L'assessore è arrivato a scrivere frasi come: "L'omosessualità è stato o no considerata malattia mentale in Europa? Si. E' stata poi esclusa dall'elenco delle malattie mentali? Si Quando? Non secoli fa ma sul finire del 1900. Nel caso in esame poi non parliamo di omosessualità ma di transgender ovvero di transessualità. E' stata anch'essa considerata malattia? SI. Fino a quando? Credo cinque/sei anni fa".

Leggi anche
Leoncavallo sgomberato senza avvisare il Comune di Milano? Bussolati: “Una svolta autoritaria del governo”

E ancora, riferito all'omosessualità: "In alcune parti del mondo è pure reato e si viene impiccati. Poi il politicamente corretto sistema tutto". Si legge in un altro commento: "L'OMS mi pare si composta da ‘titolati' medici che fino al 1990 hanno considerato l'omosessualità malattia mentale inserendola nell'apposita lista".

Lamiranda si è poi scagliato contro un utente che gli ha ricordato il suo ruolo di amministratore pubblico e gli ha detto che avrebbe segnalato il suo commento come discriminatorio: "Faccia pure – risponde l'assessore – Poi io la denuncerò penalmente e le chiedo i danni. Non mi faccio certo intimidire da persone come lei che pensano di sapere tutto e di poter impedire a chiunque di esprimere le proprie idee. Scrivo sempre verità documentate. L'omosessualità è stata in Europa considerata malattia fino alla fine del ‘900".

Sulla questione è poi intervenuto Marco Tremolada, segretario del Partito Democratico per Sesto San Giovanni: "È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni diffonda disinformazione – continua Tremolada – Le parole dei politici e degli amministratori hanno un peso, e contribuire a diffondere stereotipi e pregiudizi è un atto gravissimo. Il minimo che ci aspettiamo sono le scuse ma quello che servirebbe sono seri e evidenti provvedimenti da parte di una amministrazione che ci auguriamo non si riconosca nelle dichiarazioni di un suo esponente e che voglia prenderne subito le distanze".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
sgombero
Leoncavallo
Leoncavallo, la rabbia il giorno dopo lo sfratto: "Milano è diventata un manichino vuoto"
Quale potrebbe essere il destino del Leoncavallo dopo lo sgombero: le ipotesi sulla nuova sede del centro sociale
Sgomberato il Leoncavallo di Milano dopo 133 rinvii, sostenitori in presidio. Piantedosi: "Tolleranza zero"
Sgombero Leoncavallo, Ilaria Salis: Avanza la Milano della speculazione edilizia"
Comincia il corteo contro lo sfratto del Leoncavallo: "A settembre una manifestazione nazionale"
Il sindaco Sala: "Non ero stato avvisato dello sgombero, nessun cenno neanche alla riunione di ieri"
Oggi Salvini parla di "decenni di illegalità tollerata". Ma nel '94: "Il Leonka era il mio ritrovo"
Leoncavallo sgomberato senza avvisare il Comune di Milano? Bussolati: “Una svolta autoritaria del governo”
Il governo esulta ma non spiega perché non libera l'edificio occupato da Casapound
Interviene anche Fedez sullo sgombero del Leoncavallo: "Milano è stata svuotata anche della sua stessa identità"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views