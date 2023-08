Pietro Fasoli, il 21enne scomparso da Castel d’Ario: da due giorni non si hanno più sue notizie Pietro Fasoli ha 21 anni ed è sparito da Castel d’Ario (Mantova) da venerdì 25 agosto. Si è allontanato con la sua automobile che è stata avvistata sabato sull’autostrada A4.

A cura di Ilaria Quattrone

Venerdì 25 agosto è scomparso Pietro Fasoli: il ragazzo ha 21 anni ed è sparito da Castel d'Ario, comune di appena quattromila euro che si trova nella provincia di Mantova. Il giovane sembrerebbe essersi allontanato la sera di venerdì con la sua automobile. Da allora nessuno ha più avuto notizie. L'Associazione Penelope ha diffuso una descrizione del ventunenne così da poter aiutare nelle ricerche.

Il 21enne si è allontanato a bordo della sua automobile

Pietro è alto 1,80 metri e pesa 105 chili. Ha i capelli e gli occhi castani. In tantissimi si sono mobilitati sui social. Amici e conoscenti della famiglia, stanno diffondendo appelli per consentire il suo ritrovamento. Fondamentale è anche la descrizione della sua automobile. Sulla base di quanto riportato dall'Associazione, l'automobile con cui il ragazzo si è allontanato è una Fiat Punto bianca. Lo specchietto del suo veicolo era rotto. Sembrerebbe che sia stato avvistato per l'ultima volta nella mattinata di sabato 26 agosto.

È stato avvistato per l'ultima volta sull'autostrada A4

Il ragazzo infatti è stato visto alle 8.30 in una piazzola di sosta che si trova sull'autostrada A4 all'altezza di Dalmine in direzione Milano. Sempre su Facebook, dall'Associazione spiegano che il telefono del ragazzo risulta spento e che è fondamentale ricevere segnalazioni della sua automobile. L'Associazione Penelope, nel suo annuncio, specifica che il ventunenne potrebbe essere in difficoltà. Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'ordine o l'Associazione al numero 3807814931. Per il momento resta sconosciuto il motivo di questo allontanamento.