Picchiano un rider e cercano di rubargli la bici: arrestati A Milano due ragazzi hanno provato a portare via di peso la bicicletta di un rider: l’uomo è stato picchiato. I due responsabili sono stati arrestati.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno provato a rubare una bicicletta a un rider, lo hanno picchiato e alla fine sono stati arrestati: è il riassunto di quanto accaduto nella giornata di ieri, giovedì 8 dicembre 2022, a Milano. Due fratelli, un 19enne e un 28enne, hanno adocchiato – intorno alle 22.20 – il mezzo fuori da un locale di kebab di via Vitruvio e provato a portarlo via.

Sperando di poter approfittare del fatto che il proprietario fosse impegnato nel suo servizio, hanno tentato di portarla via di peso. Peccato che la ruota posteriore era bloccata da un sistema di anti-furto. E in questo modo, il proprietario, un uomo di 32 anni, si è accorto di quanto stava accadendo e ha provato a fermarli.

Il rider aggredito con un pugno in pieno volto

Per tutta risposta, i malviventi – per nulla spaventati dalle conseguenze né pentiti da quanto stavano commettendo – gli hanno dato un pugno in pieno volto. Alla scena ha assistito il titolare del ristorante che ha prontamente chiamato il numero unico delle emergenze 112 e ha chiesto che le forze dell'ordine intervenissero immediatamente spiegando quanto accaduto.

Per fortuna, in quel momento, stava passando proprio in quella zona una volante della polizia che, ricevuto l'allarme, si è precipitata sul posto. Gli agenti hanno colto in flagranza i due responsabili e li hanno bloccati. Portati in Questura, è stato possibile scoprire che entrambi avevano alle spalle diversi precedenti. Per loro è scattato l'arresto per rapina e adesso si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 32enne invece è stato soccorso e fortunatamente non ha riportato gravi ferite.