In Lombardia sono state somministrate 300.226 dosi di vaccino contro il Covid-19 su 379.530 consegnate, pari al 79,1 per cento del totale. L'ultimo dato, aggiornato nella mattinata di oggi, martedì 2 febbraio, certifica nuovamente l'avanzamento della campagna vaccinale nella regione italiana più colpita dal virus. Ieri erano stati somministrate 299.631 dosi su 379.530 consegnate, pari al 78,9 per cento del totale. I dati relativi alla campagna vaccinale sono consultabili nell'apposita sezione del sito del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, presente sul sito del governo.

I vaccinati per sesso, categoria e fasce d'età

Il report contiene i dati relativi a sesso, categorie e fasce d'età dei vaccinati. In questa prima fase il vaccino è riservato a operatori sanitari e sociosanitari, al personale non sanitario delle diverse strutture (Asst, Rsa, ospedali privati) e agli ospiti delle strutture residenziali. Tra i vaccinati, 201.462 sono donne e 98.764 sono uomini. La fascia d'età finora maggiormente coperta dalla vaccinazione resta, come negli scorsi giorni, quella tra i 50-59 anni (85.191). Sono state effettuate inoltre 292 vaccinazioni nella fascia d'età 16-19, 31.693 nella fascia 20-29 anni, 48.061 nella fascia 30-39, 61.587 nella fascia 40-49. Sono poi state somministrate 40.363 dosi nella fascia d'età 60-69 anni, 9.128 nella fascia 70-79 e 12.460 dosi nella fascia 80-89 anni. Infine, 11.451 dosi sono state somministrate a persone ultra 90enni. A livello di categorie, finora sono stati vaccinati per la maggior parte operatori sanitari e sociosanitari. Segue il personale non sanitario delle varie strutture e gli ospiti delle strutture residenziali.