Perde il controllo dell'auto per la pioggia e si schianta contro due alberi: morto un 27enne nel Mantovano Un 27enne ha perso il controllo della sua Audi Q3 nel Mantovano ed è finito contro due alberi. L'impatto è stato violento e il ragazzo è deceduto a causa delle lesioni.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 27enne di Felonica (in provincia di Mantova) è deceduto nel pomeriggio di oggi, sabato 2 marzo, in seguito a un incidente stradale. La dinamica dell'incidente è apparsa subito chiara alle forze dell'ordine intervenute lungo la strada provinciale 35, che porta a Sermide. Il ragazzo, alla guida della sua Audi Q3, avrebbe sbandato in uscita da una semicurva a causa della velocità sostenuta e dell'asfalto reso sdrucciolevole dalle piogge delle ultime ore. Il 27enne è finito per impattare contro una coppia di alberi nel fosso vicino alla careggiata: l'auto si è accartocciata e quando i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre il ragazzo dall'abitacolo era già in condizioni disperate. Nonostante i tentativi di rianimarlo, i soccorritori del 118 hanno dovuto costatare il suo decesso.

L'incidente nel Mantovano

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 del 2 marzo. Il Q3 bianco stava percorrendo la provinciale 35 in direzione Sermide. Arrivato in località Lame, nel tratto di strada che prende il nome di via Argine Valle, l'auto è uscita di strada colpendo con violenza due alberi posizionati a bordo di una semicurva.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e di Soccorso Azzurro e i carabinieri. Una volta che i vigili del fuoco di Castelmassa e Suzzara hanno estratto il ragazzo dall'abitacolo, i soccorritori hanno provato a salvare la vita al 27enne, ma le lesioni si sono rivelate fatali.

La ricostruzione della dinamica

Alcune persone che hanno assistito all'incidente hanno fornito una chiara ricostruzione della dinamica ai carabinieri. Il Q3 stava affrontando l'uscita da una semicurva. La sua velocità di marcia, però, era elevata e l'asfalto era scivoloso a causa della pioggia. L'auto è finita fuori strada, schiantandosi così contro gli alberi.

La vittima è un 27enne di Felonica. Lavorava come elettricista per un'azienda di Sermide, dopo aver frequentato un istituto professionale a Ferrara. Il magistrato di turno ha deciso che non sono necessari altri esami e ha già provveduto a consegnare la salma del ragazzo alla sua famiglia.