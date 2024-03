Perde il controllo della motoslitta e precipita in una scarpata: muore un uomo, illesa una donna Un uomo è morto durante una gita in motoslitta in Canton Ticino. Alla guida c’era una donna di 69 anni che ha perso il controllo mentre stava facendo una curva stretta: entrambi sono precipitati lungo una scarpata per venti metri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia domenica 24 marzo in valle di Blenio in Canton Ticino. Qui un uomo e una donna sono rimasti coinvolti in un incidente con la motoslitta. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la donna, una 69enne, alla guida del mezzo ha perso il controllo mentre stava facendo una curva stretta facendo precipitare lei e l'uomo che le stava seduto dietro in una scarpata di 20 metri. Purtroppo l'uomo, un 61enne, è morto sul colpo mentre la donna è rimasta illesa.

La polizia cantonale ha ricevuto l'allarme verso le 17.30 che è giunta sul posto in pochi minuti. La donna ha perso il controllo della motoslitta mentre affrontava una curva a sinistra, poi la caduta nella scarpata per venti metri. I soccorritori del Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e i soccorritori della Rega non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo. La donna invece è stata portata a valle, non ha riportato ferite gravi. Ora si procede con tutte le indagini del caso.