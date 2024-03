Perde il controllo del furgone in autostrada, tampona un’auto e si schianta contro il guard rail: morto un uomo Il conducente di un furgone di Sda Servizio Postale è deceduto in seguito a un incidente avvenuto lungo la A58 nel pomeriggio del 7 marzo. L’uomo ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver tamponato un’auto, si è schiantato contro il guard rail. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

L'incidente lungo la A58 (foto da vigili del fuoco)

Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 marzo, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la Tangenziale Est Esterna di Milano tra Paullo e Vizzolo Predabissi. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un furgone della Sda Servizio Postale ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un veicolo che lo precedeva. La corsa del mezzo è finita contro il guard rail. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo, mentre l'automobilista coinvolto nell'incidente non ha riportato particolari conseguenze.

I resti della parte anteriore del furgone Sda

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17:45 del 7 marzo. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto perdere al conducente il controllo del furgone di Sda il controllo del mezzo. Fatto sta che in pochi attimi si è ritrovato a sbattere con violenza contro un veicolo che lo precedeva lungo la sua stessa carreggiata. Alla fine, il furgone si è schiantato contro il guard rail.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Gorgonzola, aiutati dal carro soccorso proveniente dalla sede centrale di via Messina di Milano, si sono messi subito al lavoro per estrarre il conducente dall'abitacolo del furgone. L'uomo, come poi confermato dai sanitari arrivati sul luogo dell'incidente tra i territori di Paullo e Vizzolo Predabissi, era già deceduto.

I vigili del fuoco al lavoro per estrarre il conducente dall'abitacolo del furgone

Sono state valutate anche le condizioni dell'altro automobilista coinvolto nell'incidente, ma pare ne sia uscito illeso. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale. Saranno loro, dunque, a dover risalire alle cause dell'incidente.