Perde il controllo del camion nel Lecchese, sfonda il guard rail e si ribalta: morto il conducente

A cura di Enrico Spaccini

Il camion ribaltato sulla ss36 nel Lecchese (foto da Facebook)

L'autista di un camion per il trasporto dei rifiuti è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 14 gennaio, in seguito a un incidente stradale lungo la strada statale 36. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo, di cui non sono note le generalità, avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza del territorio comunale di Mandello Lario (in provincia di Lecco) e, dopo aver sfondato il guard rail, si è ribaltato. All'arrivo dei sanitari, era già deceduto.

Il camion ribaltato (foto da Facebook)

L'incidente è avvenuto intorno alle 16 del 14 gennaio, poco prima dell'imbocco dell'area di servizio Mandello Ovest lungo la statale 36, del lago di Como e dello Spluga. Per cause che sono ancora oggetto d'indagine, il camionista avrebbe perso il controllo del mezzo pesante da solo, senza il coinvolgimento di altre vetture. L'ipotesi è che il conducente possa essersi distratto in qualche modo, o che possa aver accusato un colpo di sonno o anche un malore improvviso.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto l'automedica da Lecco e due ambulanze, una del Soccorso Bellanese e l’altra del Soccorso degli Alpini di Mandello. All'arrivo dei sanitari, però, il camionista era già morto e quindi hanno dovuto constatare il decesso per schiacciamento sul posto.

Il personale Anas e gli agenti della polizia stradale hanno dovuto chiudere temporaneamente il tratto della statale coinvolto nell'incidente, in direzione Sud, per permettere ai vigili del fuoco di ripristinare la circolazione in sicurezza così come anche il tratto di strada comunale sottostante. Anche il mezzo pesante, adibito alla raccolta di rifiuti e finito ribaltato in fondo a una scarpata a lato della strada, dovrà essere rimosso. I pompieri sono al lavoro con due autopompe, due autogru e una fotoelettrica.

I vigili del fuoco al lavoro per la rimozione del camion