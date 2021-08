Per sfuggire alle forze dell’ordine si getta nel Brembo: ricoverato in gravi condizioni Un uomo di 35 anni ha tentato di derubare un bar: il gestore però è riuscito a chiamare le forze dell’ordine portando alla fuga del ladro. L’uomo è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale. Nel tentativo di scappare, si è gettato nel torrente Brembo (Bergamo): purtroppo per lui è finito sull’argine riportando gravi ferite.

A cura di Ilaria Quattrone

Prima ha tentato di derubare un bar e poi per sfuggire alle forze dell'ordine si è gettato nel torrente Brembo: purtroppo però è finito sull'argine e ha riportato delle gravi ferite. È successo nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14.20, in provincia di Bergamo. Protagonista della vicenda, stando a quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", è un uomo di 35 anni che al momento si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il 35enne ha distrutto il bar che ha tentato di rapinare

Al momento le sue condizioni sembrerebbero essere gravi: il 35enne ha infatti fatto un volo di circa otto metri. Sul caso stanno indagando i carabinieri, ma in base alle prime informazioni ottenute sembrerebbe che l'uomo avesse provato a derubare il bar "Gran Caffè". In quel momento erano presenti il titolare e alcuni clienti: il suo tentativo però non è andato a buon fine. L'uomo è stato immediatamente scoperto dal titolare ed è quindi andato in escandescenza decidendo poi di distruggere il locale.

Per sfuggire ai vigili si è gettato nel torrente Brembo

Il gestore ha quindi chiamato le forze dell'ordine. Capito cosa stava accadendo, il 35enne si è dato alla fuga. Mentre scappava, ha incrociato una pattuglia. Da quel momento è iniziato un inseguimento su strada terminato con il gesto estremo dell'uomo. Arrivato all'altezza del ponte, il 35enne ha deciso di buttarsi convinto che ci fosse l'acqua. Gli agenti hanno chiamato i soccorsi: sul posto è arrivata un'ambulanza e anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare l'uomo. Viste le ferite riportate, si è reso necessario il trasferimento in ospedale.