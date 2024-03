Per giorni nessuno sente il volontario della protezione civile Daniele Gozzo: lo trovano morto in casa Un volontario della protezione civile è stato trovato morto dopo almeno tre giorni dal decesso: Daniele Gozzo, 58 anni, è morto per cause naturali nella sua abitazione a Gambarana, in provincia di Pavia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

È stato trovato morto in casa dopo che per almeno tre giorni. Nessuno lo aveva più visto e sentito, poi il triste ritrovamento: Daniele Gozzo, 58 anni, è morto per cause naturali nella sua abitazione in via Alfonso Corti a Gambarana, in provincia di Pavia. A recuperare il corpo sono stati i vigili del fuoco che sono entrati nella casa dell'uomo e lo hanno trovato morto. Ora la salma è stata consegnata ai parenti e si procederà con la celebrazione dei funerali.

Daniele Gozzo era conosciuto in zona soprattutto perché era un volontario della protezione civile di Piave del Cairo. A preoccuparsi della sua essenza infatti sono stati i suoi colleghi che non lo vedevano da alcuni giorni. Il 58enne non rispondeva a messaggi e alle chiamate. Poi è scattato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo viveva da solo e lo era anche quando si è sentito male. Così impossibilità di chiamare aiuto. Quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta lo hanno trovato morto sul divano. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Voghera. Sul corpo non era presente alcun segno di violenza, motivo per cui è stato accertata la morte per cause naturali.