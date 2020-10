in foto: Immagine di repertorio

Sono cinque le vittime del Coronavirus nel centro sociale per anziani "Padre Francesco Pianzola" di Mortara, in provincia di Pavia, dove è stato individuato un focolaio tra le suore presenti nella struttura. Nei giorni scorsi erano state sottoposte a tampone tutte le suore del centro, 55 delle quali erano risultate positive al virus.

Le suore trasferite in un centro specializzato

Oggi la notizia dei cinque decessi dopo i quali l'Ats di Pavia ha disposto il trasferimento in un centro specializzato della maggior parte delle suore risultate positive: "Da domani – ha spiegato il direttore generale dell'Ats Mara Azzi – il maggior numero possibile sarà trasferito in una struttura di degenza, una soluzione che si è resa necessaria in relazione all'elevato numero di operatori positivi, che pone un problema di continuità nell'assistenza". La Azzi ha spiegato che nei giorni scorsi non c'era stato nessun campanello d'allarme, sono stati gli improvvisi sintomi manifestati da alcune delle suore a far avviare il tracciamento e i successivi tamponi.

La maggior parte delle sorelle ha più di 80 anni

La madre generale, invece, ha dichiarato che "diverse sorelle sono allettate e avevano già un quadro clinico complesso". Inoltre, un altro dato che gioca a sfavore delle loro condizioni di salute a seguito del contagio da Coronavirus, è l'età: "La maggior parte di loro ha più di 80 anni", ha detto la sorella madre, che si aspetta inevitabilmente che, "considerando l'evoluzione dell'infezione, alcune situazioni potrebbero aggravarsi nei prossimi giorni". Al momento si tratta del focolaio più grande rilevato nella provincia di Pavia.