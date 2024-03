Passaporti anche alle Poste: quali sono i Comuni della provincia di Milano dove si potrà richiederlo Sono novantuno i comuni della provincia di Milano in cui si potrà richiedere o rinnovare il passaporto negli uffici postali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella provincia di Milano sono novantuno i comuni in cui si potrà richiedere e rinnovare il passaporto negli uffici postali. La sperimentazione – lanciata a gennaio 2023 con il progetto Polis – è partita dalla provincia di Bologna, ma a poco a poco si estenderà a tutto il territorio nazionale.

L'obiettivo è quello di trasformare gli uffici postali in case di servizi digitali così da rendere più semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione in settemila Comuni con una popolazione inferiore di 15mila abitanti.

Come si può presentare richiesta o rinnovo di passaporto

La convenzione firmata da Poste Italiane, il ministero dell'Interno e delle Imprese e del Made Italy, permetterà ai cittadini residenti o domiciliari nei comuni inclusi nel progetto Polis di poter aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando tutti i documenti necessari allo sportello dell'ufficio postale. Non bisognerà quindi presentarsi in Questura.

Come si potrà presentare la richiesta o il rinnovo di questo documento? Servirà un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. Nel caso in cui dovesse essere presentata la richiesta di rinnovo, sarà necessario anche consegnare il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento.

La piattaforma in dotazione agli Uffici Postali Polis consentirà poi di poter raccogliere informazioni e i dati biometrici del cittadino. Saranno poi inviati tutti i documenti all'ufficio di polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa.

Quali sono i comuni in cui si potrà chiedere il passaporto negli uffici postali

I comuni del Milanese in cui si potrà chiedere il passaporto negli uffici postali sono: Albairate, Arconate, Arluno, Assago, Baranzate, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bubbiano, Buscate, Bussero Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Casarile, Casorezzo, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesate, Cisliano, Colturano, Cuggiono, Cusago, Dairago, Dresano, Gaggiano, Gessate, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Liscate, Locate di Triulzi, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Nosate Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Pantigliate, Paullo, Perro, Pessano con Bornago, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, San Colombano al Lambro, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Settala, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.