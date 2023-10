Palpano un uomo di 76 anni per derubarlo dell’orologio: a processo per violenza sessuale di gruppo Un pensionato, che all’epoca dei fatti aveva 76 anni, è stato avvicinato con la tecnica dell’abbraccio e palpato perché due donne volevano derubarlo dell’orologio: una delle due è a processo per violenza sessuale di gruppo.

Una donna è a processo perché accusata di violenza sessuale di gruppo. Il caso, raccontato dal quotidiano locale La Gazzetta di Mantova, vede come vittima un uomo di 76 anni che hanno tentato di derubare dell'orologio dopo che è stato avvicinato da due persone con la tecnica dell'abbraccio.

L'uomo avvicinato con la tecnica dell'abbraccio da due donne

I fatti risalgono al maggio del 2016. Due donne avrebbero avvicinato un 76enne, originario di Goito (Mantova). Lo avrebbero abbracciato, palpato e poi una delle due avrebbe detto: "Quella più alta mi è venuta incontro e mi ha abbracciato stringendomi forte", ha spiegato l'uomo – che adesso ha 83 anni – durante l'udienza. L'altra donna invece "mi ha messo le mani in mezzo alle gambe, mi ha palpeggiato i genitali e mi ha chiesto se volevo fare sesso con lei nel suo appartamento lì vicino".

L'uomo le avrebbe però respinte con un calcio. Nelle vicinanze c'era una pattuglia dei carabinieri che è intervenuta subito. Le due donne, però, sono riuscite a scappare a bordo di un'automobile grigia. Il pensionato si è recato in caserma per sporgere denuncia. Ha riconosciuto entrambe le ladre in un album di persone fotosegnalate.

Una delle due è a processo perché accusata di violenza sessuale di gruppo

E questo ha consentito ai militari di poter risalire alla loro identità. Una delle due, una donna di 33 anni, è finita a processo perché accusata di violenza sessuale di gruppo. C'è poi un altro procedimento per tentato furto. Ieri, lunedì 16 ottobre, non era presente in aula. Il processo è stato rinviato al 19 febbraio 2024.