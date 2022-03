Padre uccide i figli di 13 e 7 anni e poi si suicida: la madre scopre i corpi e ha un malore La donna è stata trasportata in pronto soccorso all’ospedale di Cittiglio e sarà ascoltata nelle prossime ore dagli inquirenti.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata la madre dei due piccoli a trovare i loro corpi e quello del padre, Andrea Rossin, nell'abitazione di quest'ultimo a Mesenzana (Varese). E sempre lei ha allertato i carabinieri e il 118. Purtroppo però, per loro non c'era nulla da fare. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, sui loro corpi ci sarebbero ferite da arma da taglio. In base ai primi elementi raccolti dai carabinieri della compagnia di Luino, coordinati dalla pubblico ministero Giulia Floris, a uccidere la ragazzina di dodici anni e il fratellino di sette è stato il padre. L'uomo, 44enne, si è poi tolto la vita.

La coppia si stava separando

Avrebbe utilizzato la stessa arma: un coltello che è stato trovato sulla scena del delitto. Come spiegato a Fanpage.it, sono ancora in corso accertamenti per comprendere la dinamica della vicenda e soprattutto per verificare se – in passato – ci fossero stati episodi di violenza o di instabilità da parte del 44enne. L'uomo – in base a quanto hanno raccontato alcuni vicini – lavorava in Svizzera mentre la donna era dipendente di un supermercato. Le ipotesi sul tavolo sono tante. Dalle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che marito e moglie si stessero separando. Sempre i vicini hanno raccontato che tra i due non ci fosse un buon rapporto. Ieri i due piccoli erano andati a dormire a casa del padre e stamattina la donna si era recata lì per prendere i due e accompagnarli a scuola.

Sul posto anche il sindaco di Mesenzana

La notizia è circolata molto velocemente nel piccolo comune di appena 1.500 abitanti in provincia di Varese. In via Pezza sono arrivati il sindaco di Mesenzana, Alberto Rossi, ma anche la dirigente scolastica dell'istituto che i due ragazzini frequentavano (terza media e seconda elementare) e anche il parroco del paese. Tutti hanno esternato il loro dolore e la loro perplessità. La madre intanto è stata accompagnata al pronto soccorso per degli accertamenti dopo essere stata colto da un malore. Nelle prossime ore verrà ascoltata dagli inquirenti.