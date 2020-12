Paura nella mattinata di oggi, martedì 22 dicembre, lungo la superstrada che collega Rho a Monza. Poco prima delle 11, un'autocisterna si è ribaltata in mezzo alla carreggiata all'altezza dello svincolo per proseguire verso l'autostrada e Milano, a circa 12 chilometri da Meda, nei pressi di Paderno Dugnano. Ancora ignote le cause dell'incidente che, fortunatamente, non ha provocato il ferimento grave di nessuno dei presenti nel tratto di strada ma ha mandato in tilt la circolazione.

Autocisterna si ribalta tra Rho e Monza, traffico in tilt

Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, verso le 10.30, alla centrale operativa è arrivata una chiamata di aiuto a causa del ribaltamento del mezzo pesante. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi, alcuni in arrivo anche da Monza e altri da Milano, per operare una prima messa in sicurezza dell'area. I pompieri, arrivati sul luogo del sinistro, hanno preventivamente allertato l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia che ha spedito sul tratto della superstrada un'ambulanza in codice verde. Assicuratisi, tutti, che non vi fossero feriti gravi, i vigili del fuoco hanno provveduto a limitare l'accesso alla zona con l'ausilio della polizia stradale. Contattati, i pompieri hanno fatto sapere di non avere ancora dettagli in merito all'incidente ma che, sicuramente, impiegheranno diverso tempo prima di sgomberare il tratto di strada inondato da parte del gasolio che il mezzo trasportava. Nel frattempo, un uomo di 71 anni è stato medicato dagli operatori sanitari del 118 ma non sarebbe in condizioni critiche né serie. Forti le ripercussioni sul traffico, andato in tilt e ancora bloccato. L'incidente ha dato vita ad una lunga colonna di auto in fila rimaste incastrate nell'ingorgo creatosi.