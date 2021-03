in foto: Il manifesto della maestra (Fonte: Facebook)

La maestra Genny Zurlo aveva 62 anni, insegnava alla scuola primaria Don Milani a Paderno Dugnano – in provincia di Milano – ed era molto amata dagli studenti. La donna purtroppo è una delle tante vittime del Covid-19. Per ricordarla i suoi famigliari hanno voluto realizzare un manifesto funebre con un ritratto disegnato da una sua alunna. Un gesto molto apprezzato da ex allievi, colleghi e conoscenti.

Il post di un utente: "Maestra per sempre"

L'immagine del manifesto è stata pubblicata su un gruppo Facebook da un utente che ha intitolato il post "Maestra per sempre". Nel testo ha poi scritto: "Questa maestra ha voluto essere ricordata non con una bella foto, ma con il disegno di un bambino probabilmente un suo allievo. Ci ha voluto forse dire che lei è quello che vedevano i suoi piccoli studenti". Sotto il post sono arrivati più di ottanta commenti di genitori ed ex studenti: "Ciao Genny, non mi capacito. Sei stata una persona fondamentale per la crescita di tanti bambini. Ti hanno voluto tanto bene i cuccioli che ti giravano attorno con vivacità. Vola in alto, nel mio cuore rimarrà sempre la tua umanità, le risate, la voglia di andare oltre le convenzioni", scrive una mamma.

in foto: La maestra Genny Zurlo

Il disegno realizzato da una bambina

La maestra e ambasciatrice Aretè era molto affezionata a quel disegno: "Glielo ha donato una bambina, che oggi ha dieci anni, un giorno durante l'intervallo alla scuola primaria e Genny lo aveva molto gradito, al punto di utilizzarla come immagine del profilo", racconta un'altra utente. La maestra Genny ha insegnato per oltre vent'anni e sono tanti i suoi alunni che ancora lo ricordano con un sorriso e adesso con un velo di malinconia.