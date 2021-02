Un anziano di 80 anni è stato investito e ucciso da un'automobile pirata a Vertova, provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega il comune di Fiorano al Serio con Vertova. Non ci sono testimoni. Stando a quanto si apprende, l'uomo è stato trovato a terra da alcuni passanti, che hanno immediatamente dato l'allarme. Per l'uomo non c'è stato niente da fare: i soccorritori del 118, arrivati con auto medica e ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano. Tra l'altro quest'ultimo non aveva con sé alcun documento di riconoscimento e quindi, per il momento, non è stato ancora identificato. I carabinieri di Clusone sono sulle tracce dell'automobile pirata. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 15,30 di oggi, sabato 27 febbraio. Stando a quanto riporta l'Eco di Bergamo, ci sarebbe un sospettato.

Un'altra persona è morta oggi a Vertova. Si tratta di Giovanni Battista Merelli, 67 anni, trovato senza vita nella mattinata di oggi alla base della parete nord-ovest della Presolana. Le ricerche di Merelli sono cominciate venerdì, quando i familiari dell'uomo hanno denunciato la sua scomparsa. Stando a quanto si apprende, il 67enne aveva deciso di dormire in quota tra giovedì e venerdì per poi arrivare sulla sommità della montagna. Il corpo è stato identificato dagli uomini del soccorso alpino, intervenuti anche con un elicottero oltre che con squadre di terra, ed è stato recuperato e portato in camera mortuaria. I giornali locali riferiscono che Merelli è stato l'ideatore dell'Alta Via della Grazie, un cammino che attraversa 18 santuari mariani. Da anni era un volontario della parrocchia e dell'oratorio del paese.