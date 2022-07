Orio al Serio è l’aeroporto più “puntuale” d’Europa: in ritardo solo il 3 per cento dei voli È Orio al Serio l’aeroporto più puntuale d’Europa. Allo scalo bergamasco, in questa estate di caos per i voli, solo il 3 per cento di questi ultimi è stato in ritardo. Ecco la classifica dei migliori hub.

Quello di Orio al Serio è l'aeroporto più puntuale d'Europa. In un'estate di disagi, ritardi e cancellazioni di quasi il 50 per cento dei voli programmati, i problemi dello scalo bergamasco non superano il 3 per cento dei voli totali. Il dato emerge dall'analisi della piattaforma Oag per conto di Hopper. Tra gli aeroporti italiani più puntuali, anche quello di Catania.

Orio al Serio è il miglior aeroporto d'Europa nel caos voli estivo

Ad Orio al Serio solo il 3 per cento dei voli è stato finora in ritardo. Lo scalo di Bergamo si piazza davanti a quello di Gran Canaria, in Spagna, con l'8 per cento, e a quello di Bucarest, al 10 per cento. Seguono Dublino (15 per cento) e Catania (16 per cento) e Madrid (19 per cento).

L'aeroporto di Bruxelles il peggiore

Spazio anche per gli hub peggiori del continente. Ad ottenere l'attestazione di peggiore aeroporto dell'estate 2022 è Bruxelles dove il 72 per cento dei voli non è in orario. Dietro la capitale belga ci sono Francoforte, con il 68 per cento dei voli non puntuali e il 10 per cento dei voli cancellati, Eindhoven (67 per cento) e Londra Luton (66 per cento). Male anche Lisbona (65 per cento di voli in ritardo), Parigi-Charles de Gaulle (62 per cento) e Amsterdam (61 per cento).

A Londra Heathrow la metà dei voli è in ritardo

Il caos che sta travolgendo gli aeroporti europei ha già provocato una perdita stimata in quattro miliardi di euro. Lo scalo di Londra Heathrow ha messo un limite di passeggeri a 100.000 unità quotidiane a seguito di continui disagi per i clienti. Nel mese di luglio, ad esempio, sono stati ritardati il 50 per cento dei voli, dato che ha toccato il 62 per cento sabato 9 luglio. In generale, rispetto al 2019, a Heathrow ritardi e cancellazioni sono aumentati del 78 per cento. I voli annullati sono il 3,5 per cento del totale.