Organizzavano bische clandestine in casa, scoperto giro d’affari di 1 milione di euro: denunciate 6 persone I carabinieri di Milano hanno scoperto un centro scommesse abusive in un appartamento vicino via Paolo Sarpi: si tratta di un giro d’affari di un milione di euro.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Avevano messo in piedi un giro d'affari di un milione di euro. Soldi che ottenevano in maniera illecita e grazie a coloro che partecipavano alle loro bische clandestine e pagavano il loro centro scommesse abusivo. A scoprirlo sono stati i carabinieri del comando provinciale di Milano che sono entrati in una casa del capoluogo meneghino.

Scoperto un giro d'affari per quasi un milione di euro

Quel milione di euro era stato messo via negli ultimi sei mesi. Potrebbero quindi aver raccolto molto più denaro. La bisca è stata trovata in un appartamento di via Arnolfo di Cambio. Si tratta di una zona vicinissima alla nota via Paolo Sarpi, considerata la Chinatown di Milano.

Nella giornata di martedì 1 novembre, i militari della compagnia Duomo sono stati attirati dall'enorme mole di persone che entravano e uscivano da una casa.

Leggi anche La Lombardia è la regione con più furti in casa, ultime Calabria e Sicilia

Beccate sei persone mentre scommettevano

Una volta entrati, hanno trovato all'interno sei persone che avrebbero avuto tra i 46 e i 67 anni. Tutti erano impegnati a puntare scommesse. Scommesse che sarebbero state raccolte da alcuni terminali che sarebbero stati collegati a una centralina. Questa era gestita da una donna di 54 anni.

Quest'ultima supervisionava le transazioni che sarebbero poi finite su un conto corrente collegato a una banca online. La stessa poi pagava le vincite in contanti ai giocatori.

Sequestrati cinquemila euro

I militari hanno denunciato tutti. Tra loro c'è anche il locatorio che altro non è che un uomo di 44 anni. L'accusa è di gioco d'azzardo. L'appartamento, i computer e i contanti trovati – sarebbero almeno cinquemila euro – sono stati sequestrati.