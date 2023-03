Operaio ustionato in un caseificio: è in gravi condizioni Un uomo di 38 anni ha riportato ustioni alle braccia dopo un incidente sul lavoro in un caseificio della provincia di Lodi.

A cura di Ilaria Quattrone

Un operaio è rimasto ustionato mentre lavorava in un caseificio che si trova a Ossago Lodigiano, comune di appena 1.400 abitanti della provincia di Lodi. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma non risulta in pericolo di vita. Le sue condizioni sono comunque gravi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per capire cosa possa essere successo.

Sulla base di quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, l'operaio – sarebbe un uomo di 38 anni, di cui però non è stata diffusa l'identità – stava lavorando nella struttura. A un certo punto gli si sarebbe rovesciato addosso il contenuto di un fusto. All'interno c'era infatti un prodotto detergente a base di acqua ossigenata. Il prodotto verrebbe utilizzato per igienizzare soprattutto gli impianti per la produzione del formaggio.

L'uomo ha riportato ustioni alle braccia

Il contenuto gli avrebbe provocato alcune ustioni, in particolare modo alle braccia. È stato lanciato l'allarme e la sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è intervenuta sul posto con i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure sul posto. Una volta constate le sue condizioni, hanno deciso di trasferirlo in codice rosso all'ospedale di Lodi.

L'operaio sarebbe in gravi condizioni, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai soccorritori sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Con loro c'erano anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana che hanno accertato che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.