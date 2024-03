Operaio trova uno scheletro del Medioevo a Civate: la scoperta durante gli scavi di un acquedotto Nel pomeriggio di oggi martedì 12 marzo è stato trovato uno scheletro umano a circa un metro in profondità a Civate, in provincia di Lecco. Potrebbe risalire tra il 1200 e il 1600 dopo Cristo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

foto di repertorio

Sconvolgente scoperta a Civate, un piccolo paese di 3mila abitanti in provincia di Lecco. Qui nel pomeriggio di oggi martedì 12 marzo è stato trovato uno scheletro umano a circa un metro in profondità: la scoperta è stata fatta mentre si stava scavando per i lavori di un acquedotto sotterraneo. Ad accorgersi è stato un operaio che era al lavoro in via Papa Giovanni.

Dalle prime informazioni riportate da Il Giorno, lo scheletro potrebbe risalire al tardo Medioevo o gli anni dopo. Verranno fatti ovviamente tutti gli accertamenti del caso. I primi esperti chiamati sul posto hanno pensato a quel periodo storico, o meglio la sepoltura potrebbe risalire tra il 1200 e il 1600 dopo Cristo. A Civate sono ora attesi anche alcuni dipendenti professionisti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Al momento si sa solo che non è presente alcuna tomba e che lo scheletro è stato rinvenuto vicino alla chiesa dei santi Nazaro e Celso.

Ora si cercherà di risalire con più precisione al periodo storico e alle maggiori informazioni. Utile sarà capire come era abitato il territorio di Covate nel Medioevo.