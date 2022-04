Operaio di 47 anni finisce ai domiciliari dopo 12 anni: aveva investito due ragazze da ubriaco Aveva investito due ragazze mentre guidava ubriaco: adesso, a distanza di dodici anni dal fatto, è stato arrestato e dovrà scontare gli arresti domiciliari.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato condannato agli arresti domiciliari dopo ben dodici anni dal reato che ha commesso: protagonista di questo episodio è un uomo di 47 anni che, proprio dodici anni fa, aveva causato un incidente stradale. Il 47enne – che lavora come operaio – si era messo alla guida nonostante fosse ubriaco: a distanza di tempo, l'operaio è stato arrestato e adesso dovrà scontare la sua pena.

Le ragazze ne uscirono illese

Il fatto è accaduto a Carate Brianza, comune in provincia di Monza e Brianza. Era il 29 agosto 2010 quando, attorno alle 3.30 di notte, l'uomo – che guidava una Y10 – investì una Volkswagen Golf. Su quell'auto, si trovavano due ragazze che all'epoca avevano vent'anni. Fortunatamente, entrambe, sono rimaste illese. Subito dopo l'incidente, sul luogo sono intervenuti sia le forze dell'ordine per i rilievi che il personale sanitario del 118. I carabinieri della compagnia di Seregno decisero di sottoporre l'uomo a tutti i riti e gli esami del caso.

L'uomo era anche senza patente

Dagli approfondimenti, era poi emerso che l'uomo era ubriaco, considerato che aveva superato il tasso alcolemico di oltre 2 g/l, e che inoltre non aveva conseguito mai la patente. Non solo. Dagli accertamenti è venuto fuori che non aveva nemmeno mai pagato l'assicurazione. Per questo motivo, il 47enne – che avrebbe anche alcuni precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio – è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Era stato anche multato per aver violato alcune norme del codice della strada. Adesso dovrà quindi scontare i domiciliari per otto mesi nella sua casa di Seregno.