Oltre 20 alberi di Natale illuminano le piazza di Milano: le foto degli addobbi più belli

Mancano meno di 14 giorni al Natale. La città di Milano, per l'occasione, ha già arricchito diverse vie con addobbi, luci, villaggi di Natale, mercatini e soprattutto alberi di Natale. E per quanto riguarda quest'ultima categoria, il 2023 è l'anno con il più alto numero di abeti. Da Piazza Duomo e fino a Gae Aulenti, sono tantissimi quelli che arricchiscono le piazze. Tra polemiche e consensi, ecco l'elenco di tutti gli alberi di Natale presenti nel capoluogo meneghino.

L'albero in piazza Duomo

L'albero di Natale di Piazza Duomo è stato addobbato con i cinque cerchi dell'Olimpiadi. Le decorazioni sono infatti fornite dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 e saranno intrecciati con i simboli delle Olimpiadi e delle Paralimpiedi: si tratta quindi di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. Alla base è stata realizzata una hall of fame: ci sono infatti i 221 medagliati italiani delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali.

L'albero in Galleria Vittorio Emanuele II

L'albero di Gucci in Galleria Vittorio Emanuele II

Si chiama The Gift of Love, l'albero di Gucci che è stato realizzato con la società Luxury Goods Italia. L'abete, certamente non tradizionale, rappresenta una piramide di pacchi regalo dalla forma bombata e dalle tonalità bianco, dicroico e silver: l'albero è alto 8,52 metri. La maison si è occupata anche dell'illuminazione della volta: luci led bianche che hanno al centro lo stemma del Comune di Milano.

L'albero in Piazza San Babila

L'albero in piazza San Babila

Il 6 dicembre è stato illuminato da Dils l'albero di Natale in piazza San Babila. Il gruppo ha vestito anche gli alberi che si trovano a piazza Belloveso nel quartiere Niguarda e a Piazzale Corvetto. Vicino all'albero di piazza San Babila, che è alto 13 metri, è stata allestita una pista di pattinaggio che resterà aperta al pubblico fino al 7 gennaio e dalle 10 alle 19 e il sabato fino alle 21.

L'albero di Natale in piazza dei Mercanti

Fondazione Albero della Vita insieme a Baci Perugina ha vestito l'albero di Natale in piazza dei Mercanti a Milano. Anche in questo caso, l'iniziativa ha un valore benefico considerato che sotto l'albero si potrà trovare un Qr Code dove dare un contributo a una campagna di sensibilizzazione della Fondazione Albero della Vita che vuole assicurare percorsi educativi, di potenziamento didattico, alfabetizzazione digitale, educazione Stem e corsi di lingua.

L'albero di Natale in piazzale Cordusio

L'albero in piazzale Cordusio

In piazza Cordusio a Milano, è stato acceso l'albero di Natale del brand Boscolo, che ha vestito anche quello in piazza Paci e Piazza Anita Garibaldi. L'abete sarà visitabile fino al 6 gennaio: al suo fianco, ci sarà un pop up store a forma di pacco regalo e diverse decorazioni con ghirlande e biglietti di auguri. L'albero, inoltre, avrà un nastro con gli auguri in diverse lingue.

L'albero in Galleria del Corso

Un abete alto 10 metri e proveniente dalla Val Sorda: è quello che sta illuminando la Galleria del Corso a Milano. L'albero, illuminato da Victoria's Secret (che si è occupata anche di quello in piazza Berlinguer), Percassi e Fondazione Ieo-Monzino, anche qui ha un risvolto sociale: l'obiettivo infatti è quello promuovere anche l'attività di prevenzione al tumore al seno.

L'albero in Piazza Gae Aulenti

L'albero in piazza Gae Aulenti

In zona Portanuova è stato inaugurato l'albero di Natale realizzato con il progetto "Pop Christmas" in collaborazione con Warner Music Italy. Questo "abete", come quello di Gucci, non sarà proprio tradizionale: ci saranno infatti alcuni allestimenti immersivi che saranno accompagnati dalla playlist con le canzoni più belle di Natale.

L'albero, alto 13 metri, resterà attivo fino al 6 gennaio ed è stato posizionato proprio al centro di piazza Gae Aulenti. Il progetto prevede 5 stanze interattive e un tunnel, ognuno con un tema musicale. Ci sarà il Santa Claus Post Office – Powered by Me Contro Te dove sarà replicato l'ufficio postale di Babbo Natale si potrà ricevere un messaggio personalizzato da parte dei Me contro Te.

Il Disco Vintage – Powered by The Tenors dove si potrà tornare agli anni Novanta, il Neon Songs – Powered by Gerry Scotty con scritte al neon ispirate al primo progetto musicale di Gerry Scotti, l'Illusion Gift con effetti di llusione ottica, la Gingerbread World con l'omino di pan di zenzero e infine l'Infinity Ice Tunnel – Powered by Cher un tunnel scuro con pareti specchiate e cristalli di ghiaccio.

Albero Piazza Duca d’Aosta

All'interno del Plenitude Senstation On Ice, tra piste di pattinaggio e aree food, è possibile trovare l'albero di Natale: si tratta di un albero di quattordici metri progettato secondo la tradizione natalizia. L'abete, che resterà fino alla chiusura del Villaggio che si trova in piazza Duca d'Aosta, è stato decorato con 15mila luci led.