Oggi i funerali di Stato per Roberto Maroni: presenti Meloni, Salvini e Fontana Nella giornata di oggi, venerdì 25 novembre 2022, si stanno celebrando i funerali di Stato per Roberto Maroni.

A cura di Ilaria Quattrone

I funerali di Roberto Maroni (Fonte: Chiara Daffini Fanpage.it)

Funerali di Stato per Roberto Maroni: nella giornata di oggi, venerdì 25 novembre 2022, nella basilica di San Vittore a Varese si sta celebrando la cerimonia funebre officiata da monsignor Giuseppe Vegezzi, vescovo ausiliare della diocesi di Milano e vicario episcopale per la zona "zona pastorale II".

Le Istituzioni presenti al funerale

Tra i presenti ci sono: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il vicepresidente del Consiglio e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centenaro, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Ancora i deputati Andrea Pellicini e Alessandro Cattaneo, l'europarlamentare Silvia Sardone, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Regione Veneto Luca Zaia, il presidente di Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, la candidata per il Terzo Polo alle Regionali della Lombardia Letizia Moratti e l'ex ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

Le bandiere a mezz'asta a Varese

A Varese le bandiere sono a mezz'asta per rispettare il lutto cittadino e tutte le vie del centro sono blindate. Il Comune ha inoltre predisposto un impianto di filodiffusione all'esterno così da poter consentire al pubblico di ascoltare la funzione mentre in corso Matteotti è stato allestito un maxischermo. Nel pomeriggio, nella chiesa di Lozza, sarà celebrata un'altra funzione in forma privata.

Questa mattina, per rendere omaggio alla salma che si trovava nella casa funeraria id viale Borri, è arrivato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.