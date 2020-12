in foto: L’immagine del defibrillatore distrutto dai vandali (Fonte: Facebook)

"Mi rivolgo a te che ha compiuto questo sacrilegio: verrà forse un giorno in cui un tuo caro starà male e avrà bisogno proprio di quello strumento". Inizia così il post su Facebook di un agente della polizia locale di Novate Milanese, comune in provincia di Milano, che denuncia ieri mercoledì 16 dicembre l'ennesimo furto di un defibrillatore pubblico sistemato in strada. Parole cariche di rabbia e di ira nei confronti di chi per l'ennesima volta ha privato la comunità di uno strumento vitale.

Il defibrillatore era stato già rubato

"Nessun rispetto per la vita altrui": scrive ancora Davide. Il defibrillatore era stato infatti rubato già alcuni giorni fa ed era stato ripristinato da poco. Adesso però oltre a essere stato portato via è stato anche vandalizzato: "Spero che quando un tuo caro starà male sarà poi proprio salvato da quell'apparecchio che tu così malvagiamente hai deciso di sottrarre per un lucro personale", scrive ancora Davide sul gruppo social "Sei di Novate Milanese Se…". Il post in poco tempo ha avuto più di un centinaio di condivisioni e commenti. Tanti concittadini hanno infatti sostenuto quanto scritto dall'agente della Locale.

L'invito a restituire presto l'apparecchio

"In quei momenti spero che la paura e il terrore ti facciano davvero capire la gravità di ciò che hai fatto e spero che il tuo caro venga salvato proprio da quell'apparecchio": prosegue ancora duramente Davide che spera così di far riflettere colui che ha rubato lo strumento. Nelle righe finali del suo post, Davide infatti invita il ladro a meditare: "Se mi stai leggendo, ripara il tuo errore e restituisci immediatamente ciò che hai rubato forse solo così potrai riscattarti".