Non si fermano all’alt della polizia e scappano: nella fuga si disfano di una mitraglietta Uzi, arrestati Hanno cercato di seminare la polizia non fermandosi all’alt per un controllo. Nella fuga, si sono disfatte di una mitraglietta Uzi. Cinque persone sono state arrestate stasera a Milano in piazzale Segesta.

La mitraglietta Uzi rinvenuta in via Paravia (Foto: Fanpage.it)

I poliziotti a bordo della volante li avevano notati con fare sospetto a bordo della Bmw bianca con cui erano arrivati in zona piazzale Segesta, a Milano. Per accertarsi che i loro timori non fossero fondati, gli agenti hanno intimato l'alt al mezzo a bordo del quale c'erano cinque persone. Queste, però, hanno rifiutato di fermarsi, accelerando e cercando di sfuggire dando vita ad un inseguimento. Per intimarli a stoppare la corsa, fanno sapere fonti di polizia a Fanpage.it, gli agenti hanno esploso alcuni colpi intimidatori.

Non si fermano all'alt, poliziotti esplodono colpi intimidatori

Alcuni testimoni presenti sul posto, invece, hanno fatto sapere che i due uomini a bordo della Bmw avrebbero sparato in direzione degli agenti, anche se questa ricostruzione non combacia con quella fornita dal Corpo di polizia. Dopo un breve inseguimento, la volante è riuscita a bloccare l'auto in fuga mettendo le manette ai polsi dei cinque fuggitivi e procedendo con la perquisizione del veicolo.

Trovata una mitraglietta Uzi, cinque gli arrestati

Gli agenti hanno avviato gli accertamenti rinvenendo in un tratto di strada, in via Paravia, a pochi passi dalla piazza, una mitraglietta Uzi appartenuta ai cinque in fuga. Con ogni probabilità, come confermato dalla Questura, i criminali hanno cercato di disfarsene durante la corsa per seminare la polizia. I cinque malviventi arrestati, tutti cittadini italiani, sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e la loro posizione è al vaglio delle forze dell'ordine.