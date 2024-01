“Non mi sono arreso, queste le mie ultime notti in strada”: la storia di Domenico, clochard che ha trovato lavoro Domenico, ex benzinaio è finito in strada dopo aver perso il lavoro durante il lockdown. “Ma non ho mai spesso di sperare. Lavorerò in un ristorante: mi hanno dato questa opportunità dopo aver ascoltato la mia storia” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Milano, San Babila. Quando le luci delle vetrine si spengono e le serrande dei negozi si abbassano, il via vai dello shopping invernale lascia il posto alle tende di chi è stato lasciato ai margini della città. Tra loro c'è anche quella di Domenico, finito come tanti a dormire per strada.

"La mia tenda è in via San Pietro all'Orto. Al momento è una dimora fissa, la monto di sera", racconta in una fredda sera sotto Natale a Fanpage.it. Con lui, all'ombra delle boutique del lusso internazionale e delle gioiellerie più rinomate del centro, vive in povertà assoluta un'altra Milano. Due mondi confinanti, eppure lontanissimi. "Per molta gente noi siamo come invisibili, non esistiamo. I passanti non si accorgono di noi".

Ma come ci è finito in strada Domenico? "Mi trovo qui per colpa del Covid. Stavo a un distributore di benzina, riuscivo ad affittarmi una stanza. Ma durante la pandemia non c'era lavoro, e a un certo punto il proprietario mi ha detto che erano finiti i soldi, non poteva pagarmi più", la sua storia.

"Però non mi sono arreso mai. Un giorno tutto questo finirà, ho pensato. E infatti oggi ho un lavoro, anche se è a tempo determinato… sono 3 ore al giorno, lo stipendio è basso e non mi posso permettere una casa né accedere alla graduatoria per una casa popolare". Ma qualcosa è finalmente cambiato. "Ho sempre cercato di essere forte, sempre sperato che tutto questo sarebbe finito. E così ho da poco trovato un altro impiego, con una paga migliore e un contratto a tempo indeterminato".

Un buon posto in un ristorante della città, offerto direttamente dalla titolare. Si parte già dal prossimo lunedì 8 gennaio. "La signora mi ha dato questa grande opportunità dopo aver ascoltato la mia storia. È stato il mio regalo di Natale. E queste sono le ultime notti che passo in strada, ho grandissime aspettative per il futuro".

"È fondamentale tirarli su da terra, trovare loro un lavoro e un letto in cui dormire. Non solo fare la carità o dare cibo", è infatti il commento di Fernando Barone, presidente della onlus Pro Tetto che ha organizzato la cena della Vigilia tra senzatetto in Galleria, prontamente sgomberata e multata dalla polizia, a cui ha partecipato anche Domenico. "Basta perdere il lavoro o separarsi, è facile finire in strada se non si ha una famiglia alle spalle. E le altre persone fanno finta di non vedere".

